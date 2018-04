Jaloerse collega geeft echtpaar bom cadeau voor huwelijksfeest na mislopen functie David van der Heeden TTR

25 april 2018

16u04

Bron: ANP 0 De Indiase politie heeft een softwareontwikkelaar aangehouden die een collega voor diens huwelijk een cadeau had gegeven waarin een bom zat. De man wilde de moeder van de bruidegom treffen.

De bom ontplofte toen Soumya Sekhar en Reema Sahu in februari een receptie hielden in de oostelijke stad Patnagarh, enkele dagen na het voltrekken van hun huwelijk. Het cadeau dat was afgeleverd ontplofte direct bij het openmaken. De bruidegom en een 85-jarig vrouwelijk familielid werden gedood door de bom. De bruid raakte zwaargewond.

De politie stelt dat verdachte Punjilal Meher de moeder van de bruidegom wilde treffen. Die moeder was een collega van de softwareontwikkelaar en had een functie gekregen die Meher zelf op het oog had. De moeder overleefde de explosie.

Na de aanslag begon de politie een uitgebreid onderzoek, maar pas deze week werd Meher gearresteerd. Tegen de zender Odisha zei de politie dat Meher de bom zelf in elkaar had gezet en zonder medeweten van anderen had gehandeld.