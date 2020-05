Jake (19) overleefde vulkaanuitbarsting : “Het heeft de manier veranderd waarop ik mijn leven zal leiden” KVE

11 mei 2020

18u31

Bron: Daily Mail, News.com.au 0 Hij gidste toeristen op het Nieuw-Zeelandse vulkaaneiland White Island. Het was een job die hij met passie deed. Maar eind vorig jaar barstte de vulkaan uit en zou niets meer hetzelfde zijn voor Jake Milbank (19). De tiener overleefde de eruptie ternauwernood en lag twee weken in coma. Wat hij vroeger vanzelfsprekend vond, is het nu niet meer. Maar Jake is opgelucht dat hij het kan navertellen en durft met roze bril naar de toekomst kijken.



Toen op 9 december de vulkaan op White Island uitbarstte, kon Jake nog de kade bereiken waar hij werd opgepikt door een rondvaartboot. De jongeman herinnert zich dat hij zich focuste om de hele tijd wakker te blijven tijdens de overtocht naar het vasteland. “Natuurlijk was ik bang, maar ik wist dat ik moest blijven vechten om te overleven”, zegt hij. “Je beseft wat je moet doen en dat was het enige waar ik op dat moment aan dacht.”

“Toen we in Whakatane (Noordereiland) aan land gingen, werd ik in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht”, vertelt hij. Tot tachtig procent van zijn lichaam was verbrand. Jake lag twee weken in coma vooraleer hij weer wakker werd. “Daarna kreeg ik nog veel medicijnen waardoor ik ook de daaropvolgende maand nog wat verdoofd was” legt Jake uit. Vervolgens moest hij vier maanden revalideren. Ondertussen is hij weer thuis en probeert hij te leren leven met zijn beperkingen.

De hulp van iemand anders nodig hebben om je schoenen aan en uit te doen, is iets heel anders dan je gewend bent Jake Milbank

“Dingen zoals het aan- en uittrekken van je sokken, je denkt niet dat het iets heel groots is totdat je het zelf niet meer kunt”, aldus Jake. “De hulp van iemand anders nodig hebben om je schoenen aan en uit te doen, is iets heel anders dan je gewend bent.”

De jonge Nieuw-Zeelander kan zijn armen niet boven zijn hoofd heffen of door de knieën buigen om de grond aan te raken. Sinds hij het ziekenhuis mocht verlaten, woont hij bij zijn ouders en zus die hem helpen bij het herstel.

Er werd omgerekend 90.000 euro ingezameld voor zijn revalidatie. “Ik had absoluut niet verwacht dat we zo veel steun zouden krijgen - het is geweldig om te zien dat mensen van over de hele wereld de tijd hebben genomen om me te laten weten dat ze er voor me zijn”, zegt hij.

Veerkrachtig

Jake maakt nog elke dag vooruitgang en dat doet hem deugd. De uitdagingen hebben zijn karakter gevormd. En hij is veerkrachtig.

Hij heeft contact gehouden met veel van zijn redders en medeslachtoffers van de uitbarsting. De kameraadschap die hij ervaart, is inspirerend.

Jake beseft dat zijn dagelijkse routine nooit meer hetzelfde zal zijn door de beperkingen. “Deze gebeurtenis zal zeker de manier veranderen waarop ik mijn leven zal leiden”, meent hij.

Ondanks het dramatische voorval blijft hij het eiland koesteren en hoopt hij het in de toekomst nog eens te zien - weliswaar vanop afstand.

Bij de vulkaanuitbarsting kwamen 21 mensen om het leven, waaronder 16 Australiërs.

