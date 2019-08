Exclusief voor abonnees

Jakarta zinkt, dus bouwt Indonesië een vervanger: hoe verhuis je een hoofdstad?

Sam Ooghe

26 augustus 2019

16u15

0

De bestaande hoofdstad voldoet niet meer? Dan bouw je als regering gewoon een nieuwe. Het klinkt absurd, maar toch is het exact wat Indonesië van plan is. Aangezien hoofdstad Jakarta letterlijk wegzinkt en kreunt onder luchtvervuiling en verkeersdruk, wil de regering de overheidsinfrastructuur verplaatsen naar een nagelnieuwe stad op het eiland Borneo. Een politieke stunt, of net een uitstekend idee?