Jaïr Soares (7) mogelijk ook slachtoffer van McCann-verdachte: politie brengt zaak onder de aandacht in Duitsland Tara Riem

22 juli 2020

18u43

Bron: AD.nl 0 Het coldcaseteam van de politie Den Haag heeft contact gezocht met de Duitse politie over de verdwijning van Jaïr Soares. De 7-jarige jongen verdween op 4 augustus 1995 in de Nederlandse badplaats Monster (een dorp in Zuid-Holland). Er wordt onderzocht of Christian Brückner, de Duitse man die wordt verdacht van moord op de Britse peuter Madeleine (Maddie) McCann, ook kan gelinkt worden aan de verdwijning van Jaïr.

De Nederlandse politie maakte vorige maand bekend dat zij dat gaan onderzoeken. Inmiddels is de zaak dus gepresenteerd aan de Duitse politie. “We zijn in gesprek”, bevestigt een woordvoerder van de politie aan onze collega’s van het Algemeen Dagblad.

Moord

De 43-jarige Duitser Christian Brückner wordt verdacht van de moord op de Britse peuter Maddie McCann, die in 2007 op driejarige leeftijd verdween uit een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz. Hij zit op dit moment in een Duitse cel. De verdwijning van McCann lijkt op de verdwijning van Soares.

Eerder werd de veertiger al in verband gebracht met de moord op de Duitse tiener Carola Titze (16) in De Haan in ons land, en de verdwijning van het 6-jarige Duitse jongetje René Hasee in Portugal, beide in 1996.

Patatje

Het 7-jarige Rotterdamse jongetje Jaïr Soares verdween op 4 augustus 1995 toen hij samen met zijn gezin het strand van Monster bij Den Haag had bezocht. Het toen 7-jarige jongetje uit Rotterdam ging met zijn ouders bij Beach Club Molenslag frieten halen, maar ging al snel weer spelen. Toen zijn ouders terugkwamen bij de handdoeken, waar een vriendin van hen met haar dochtertje zat, was Jaïr verdwenen.

Sindsdien is de jongen spoorloos. Zoekacties, ook jaren later, waarbij zelfs met hulp van de Nederlandse defensie het hele duingebied werd uitgekamd, leverden nog niet het minste spoor op.

