Jaguar Land Rover rust zelfrijdend voertuig uit met 'virtuele ogen' AV

28 augustus 2018

14u59

Bron: BELGA 0 De Britse autobouwer Jaguar Land Rover heeft een zelfrijdend voertuig in een testproject uitgerust met 'virtuele ogen'. De bedoeling is dat het voertuig oogcontact maakt met voetgangers om zijn intenties kenbaar te maken. Dat heeft Jaguar Land Rover vandaag bekendgemaakt.

Het testvoertuig met ogen rijdt op een speciaal aangelegd straatdecor in Coventry.Omdat ruim zes op de tien voetgangers zich zorgen maken over hoe veilig het in de toekomst zal zijn om de straat over te steken, schakelde Jaguar Land Rover een team cognitieve psychologen in om de invloed van voertuiggedrag op het vertrouwen in nieuwe technologie beter te begrijpen.

Een team gespecialiseerde ingenieurs van Jaguar Land Rover ontwierp de ogen, waarmee elk voertuig naar voetgangers zoekt en hen direct lijkt aan te kijken. Zo toont het de weggebruiker dat het hen gezien heeft en wil ontwijken. Vervolgens zal onderzocht worden hoe groot het vertrouwen is bij de zwakke weggebruiker voor en nadat de wagen "oogcontact" maakt.

De test maakt deel uit van een breder onderzoek om te verkennen of voertuigen zich in de toekomst op dezelfde manier kunnen gedragen en ook kunnen reageren zoals mensen tijdens het rijden.

