Jager schiet zoon dood nadat hij hem aanzag voor eland KVE

10 januari 2019

12u34

Bron: The Independent 1 In West-Siberië zorgt een jachtongeval voor ophef. Daar schoot een jager per ongeluk zijn zoon dood.

Het tragische incident speelde zich vorige week af in de omgeving van Neftejoegansk, op zo’n 3.200 km ten oosten van de Russische hoofdstad Moskou.

“In omstandigheden van onvoldoende zichtbaarheid schoot de jager met zijn pistool op een bewegend object. Hij was verkeerdelijk in de veronderstelling dat het om een eland ging,” zo staat te lezen in een politierapport.

“Toen de jager dichterbij kwam, zag hij tot zijn verbijstering dat hij zijn 18-jarige zoon zwaar had verwond. De jongeman stierf ter plekke.”

De aanklacht tegen de vader luidt ‘dood door nalatigheid’. Hij riskeert twee jaar cel.

