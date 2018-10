Jager schiet wielertoerist dood in Franse Alpen KVE

15 oktober 2018

14u22

Bron: The Independent 4 De Brit Marc Sutton (34) was aan het rijden met zijn mountainbike in de buurt van Morzine toen hij werd doodgeschoten door een 22-jarige Franse jager.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18 uur op zaterdagavond in de dichte bossen nabij het skigebied van Montriond. Marc Sutton, die een restaurant uitbaat in Les Gets, was daar aan het fietsen toen het drama zich voltrok. De groep van achttien jagers merkte de mountainbiker niet op, ook al ging hij gekleed in opvallende kleuren. Vermoedelijk werd de fietser verward met een rennend dier.

"De wielertoerist was op slag dood nadat hij werd geraakt door een kogel afgevuurd door een 22-jarige jager", zei een bron. De jonge jager had op zijn beurt verzorging nodig en moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd. "De twintiger verkeerde in shock nadat hij zich realiseerde wat hij had aangericht."

Het gerecht van Thonon heeft een onderzoek geopend om de ware toedracht te achterhalen. Er hangt de jager een aanklacht wegens doodslag door nalatigheid boven het hoofd. Hij riskeert een gevangenisstraf indien hij schuldig bevonden wordt.

Het zoveelste dodelijke incident in een lange rij

Het incident is het laatste in een serie van schiettragedies waarbij onschuldige passanten of jagers zelf werden gedood tijdens het jachtseizoen.

Half augustus werd een jager gedood door een collega-jager in Ploegsteert nabij de Franse grens. Het ging om een spijtig ongeval.

Begin deze maand kwam Nathan Labolani (18) om het leven terwijl hij nabij het Italiaanse Ventimiglia met zijn hond aan het wandelen was. Hij werd doodgeschoten door een man die op everzwijnen aan het jagen was. Hierna gingen in Italië stemmen op om de everzwijnenjacht op zondag te verbieden. Milieuminister Sergio Costa zei dat de bossen en bergen op zondag vol met wandelaars zitten die op zoek zijn naar paddenstoelen of kastanjes en dat deze mensen het recht hebben om “van de natuur te genieten zonder het risico te lopen om te sterven”.

Vorig jaar nog is een 69-jarige vrouw in haar tuin in het Zuid-Franse Taussac om het leven gekomen toen ze werd geraakt door de kogel van een jager.

In Frankrijk klinkt de roep voor strengere jachtregels eveneens steeds luider. Zo stierf een 70-jarige man in het departement Var nadat een collega-jager hem had aanzien voor een everzwijn. Bij een soortgelijk ongeval vorig jaar in september vuurde een grootvader in de Vendée verschillende malen op zijn kleinzoon, die daarbij het leven liet.