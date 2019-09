Jager schiet per ongeluk vader dood in Italië kv

23 september 2019

00u05

Bron: ANP 1 Een jager heeft in Zuid-Italië per ongeluk zijn vader doodgeschoten. De 34-jarige man dacht dat hij een wild zwijn onder vuur nam, berichten Italiaanse media.

De mannen waren samen op jacht, maar zochten los van elkaar naar hun prooi. Ze liepen op het moment van de fatale schietpartij naar verluidt door dikke begroeiing. De 55-jarige Martino Gaudioso liep een schotwond op in zijn buik. Hij overleed aan zijn verwondingen.



Het jachtongeval gebeurde in een nationaal park bij Sicignano degli Alburni, een gemeente in de buurt van de stad Salerno. In het gebied mocht eigenlijk niet gejaagd worden.