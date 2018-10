Jager schiet per ongeluk mountainbiker dood. Zijn zus en moeder reageren -vreemd genoeg- opgelucht Sven Van Malderen

17 oktober 2018

16u15

Bron: The Sun 0 Tragische dood voor Mark Sutton: de 34-jarige mountainbiker werd vorige zaterdag per ongeluk doodgeschoten in de Franse Alpen door een jager. Die dacht dat hij op dat moment een wild dier in het vizier had. De moeder en de zus van het Britse slachtoffer reageren gek genoeg net bijzonder opgelucht. “Die man heeft ons een plezier gedaan. Hij was een monster. We zijn blij dat hij dood is”, klinkt het.

Sutton zou zijn zus Katie tientallen keren verkracht en geslagen hebben toen ze beiden nog kinderen waren. “Toen ik hoorde dat hij omgekomen was, viel er een zware last van mijn schouders”, klinkt het uit haar mond. “Nu kan hij nooit meer iemand kwetsen. Het was zijn verdiende loon, hij was het grootste beest op aarde. Hopelijk zal die jager er geen straf voor krijgen.”

“Het enige jammere is dat hij zo snel gestorven is. Van mij mocht hij nog wat meer afgezien hebben. Iedereen moet weten wat voor uitschot hij was. Hij kreeg veel steunbetuigingen, de mensen vonden het jammer wat hem overkomen is... Voor mij voelden die woorden echter aan als een mes in de rug.”

“Van de trap geduwd”

De verkrachtingen zouden begonnen zijn toen Katie amper acht jaar was. “Hij sloeg toe in zijn slaapkamer, terwijl mama beneden was. Als ik het aan iemand durfde vertellen, zou hij mij vermoorden. Of dan zou ik weggehaald worden uit het gezin. Niemand zou me geloven, iedereen zou me haten.”

“Ik wist dat wat hij deed verkeerd was. Maar verkrachting? Daar had ik toen nog nooit van gehoord. Het scenario herhaalde zich om de paar weken, het moet zo’n honderd keer gebeurd zijn. Ik ben al die jaren blijven zwijgen.”

Er was ook steeds geweld mee gemoeid. “Hij sloeg me, kneep mijn keel dicht en hield schroevendraaiers en messen tegen mijn nek. Hij duwde me zelfs van de trap en plette mijn voet tussen de autodeur.”

“Kind bedreigd met keukenmes”

Moeder Katrina heeft nooit geweten wat er zich in huis afspeelde. Maar dat haar zoon een probleemgeval was, besefte ze maar al te goed. “Drie dagen en hij vloog al van school. Toen hij amper elf jaar was, bedreigde hij een ander kind met een keukenmes. Katie was daarentegen heel verlegen, nu snap ik waarom.”

Sutton moest gedurende achttien maanden opgenomen worden vanwege zijn onhandelbaar gedrag. Op de dagen dat hij naar huis mocht, bleef hij zijn zus echter verkrachten.

Daar kwam pas een eind aan toen ze dertien jaar werd. “Ik zei toen dat ik mijn maandstonden kreeg. Ik kon dus zwanger worden en dan zou zijn geheim uitkomen. Ik was radeloos, maar mijn theorie schrok hem wel af.”

“Echte psychopaat”

Op z’n vijftiende ging Sutton in de fabriek bij zijn stiefvader werken. Maar de woede-uitbarstingen bleven komen. Toen een van zijn liefjes het waagde om hem te dumpen, sloeg hij zelfs met blote handen een raam van haar huis in.

Ann-Marie Mounty (33) huilde dan ook van opluchting toen ze het nieuws over Sutton te horen kreeg. “Hij heeft van ons leven een hel gemaakt, nu mag hij wegrotten. Hij werd overal afgeschilderd als een engel, maar ik weet beter. Hij was licht ontvlambaar, een echte psychopaat.”

Ook Shelley kan erover meepraten. Hij brak tijdens een ruzie haar kaakbeen en verwondde haar aan het oog. Als straf moest Sutton zes maanden naar de cel.

“Zoiets geloof je toch niet?”

De bom barstte bij Katie uiteindelijk toen ze zeventien jaar was. Ze werkte toen al als medische kracht in het leger. “Ik was in het weekend naar huis gekomen en hij haalde heel mijn koffer overhoop. Mijn lingerie vloog langs alle kanten. Hij wilde weten wat ik onder mijn kleren droeg, het voelde aan alsof hij me weer aan het uitkleden was. Daarop zijn mijn stoppen doorgeslagen. Ik vertelde aan mijn moeder wat hij mij al die jaren aangedaan had. Als reactie vluchtte hij naar zijn kamer.”

“Ik geloofde haar in eerste instantie niet”, herinnert Katrina zich. “Ja, hij kon zich als een vreemde kwast gedragen. Maar hij bleef wel mijn kind. Hij bleef lange tijd in een hoekje op zijn kamer mokken, maar hij heeft het nooit ontkend. Je gelooft toch nooit dat je eigen kind tot zoiets in staat is?”

Gevlucht naar Ibiza

Sutten nam vervolgens de benen, richting Ibiza en Azië. Zes jaar geleden verhuisde hij naar Frankrijk. Samen met zijn partner baatte hij een vegetarisch restaurant uit in wintersportdorp Les Gets.

Katie moest na vijf jaar haar carrière in het leger vaarwel zeggen vanwege problemen met haar been. “Mijn huisarts, een begeleider en een collega in het leger weten wat er gebeurd is. Maar ik ben er nooit mee naar de politie gestapt. Ik ben jarenlang depressief geweest en heb verschillende keren zelfmoord willen plegen.”

“Karma”

Katrina schreef tot slot nog een laatste vernietigende boodschap voor haar zoon op haar Facebookprofiel. “Ik hoop dat je wegrot in de hel, Mark Thomas Sutton. Het enige jammere is dat je niet afgezien hebt. Wie schrikt bij deze woorden: ik ben geen trol. Ik ben de vrouw die hem op de wereld gezet heeft en moet leven met het besef dat hij mijn dochter herhaaldelijk verkracht heeft. Die man was een monster. Een kogel voor een wild beest. Ik noem het karma.”