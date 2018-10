Jager schiet per ongeluk fietser dood in Franse Alpen ADN

14 oktober 2018

14u42

Bron: AFP 8 Een 22-jarige jager heeft gisterenavond in de bossen rond het skigebied van Montriond, in de Franse Alpen, een 34-jarige fietser doodgeschoten.

Het slachtoffer, een Brit die al jaren in het dorpje Les Gets woont en daar een restaurant uitbaat, was net aan een afdaling begonnen op een bekend bergpad toen hij werd geraakt door een kogel. De man was op slag dood.



Vermoedelijk werd de fietser verward met een rennend dier, ook al droeg hij felle en herkenbare koerskleding. De jonge jager die het dodelijke schot loste, is in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gerecht is een onderzoek gestart.