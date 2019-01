Jager poseert trots met doodgeschoten olifant in Zimbabwe ttr

23 januari 2019

17u24

Bron: nyp, cbs news 4 Een Amerikaanse jager uit de staat Georgia krijgt een stortvloed aan kritiek over zich heen nadat hij verschillende foto’s van zichzelf naast doodgeschoten olifanten postte op sociale media. “De misnoegde kritiek is oneerlijk. Ik schoot uit zelfverdediging”, vertelt Mike Jines aan CBS News.

Sinds Mike Jines de foto’s op sociale media postte na zijn terugkeer van een jachttrip in Zimbabwe, is zijn leven naar eigen zeggen drastisch veranderd. De man, die twee olifanten neerknalde, krijgt verschillende doodsbedreigingen van verontwaardigde dierenvrienden. “In de berichten staat onder meer te lezen dat ik een meedogenloze man ben”, reageert de Amerikaan.

Volgens de jager is echter niets wat het lijkt. Hij beweert dat hij de olifanten doodschoot “uit zelfverdediging”. “Ze kwamen op me af. Ik kon niets anders doen”, zegt Jines die de woedende reacties “onterecht” vindt. “Dit is een groot misverstand.”



“Ik heb de dieren gedood in een safarigebied in Zimbabwe in overeenstemming met de wetten die er gelden”, zegt hij aan CBS News. “Ik begrijp dat niet alle mensen een positieve visie hebben op jagen, maar ik vind dat er ook begrip moet zijn voor iemand die het wel leuk vindt.”

Big business

Door de foto’s van Jines zwengelt de discussie tussen voor- en tegenstanders van de jacht op olifanten verder aan. De regering Trump argumenteert dat de jacht op olifanten bijdraagt aan het beheren van de populatie. Maar dierenorganisaties voeren aan dat corrupte functionarissen, in het bijzonder in Zimbabwe, niet te vertrouwen zijn om olifanten te beschermen.

Hoewel olifanten als bedreigde diersoort te boek staan, is de jacht op de wilde dieren in sommige delen van Afrika legaal. De jacht op onder meer olifanten en leeuwen is er zelfs big business. Alleen al in Zuid-Afrika wordt er jaarlijks bijna 700 miljoen euro mee verdiend.

