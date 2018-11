Jager in Slovakije schiet vrouw neer in plaats van fazant KVE

11 november 2018

09u41

Bron: Belga 12 In Slovakije heeft een jager gisteren bij een fazantenjacht per ongeluk een vrouw doodgeschoten. Dat meldt persagentschap TASR. De politie onderzoekt wie van de deelnemers aan de drijfjacht het dodelijke schot heeft afgevuurd.

Het 29-jarige slachtoffer nam samen met haar hond deel aan de jacht in de buurt van Mojmirovce, in het zuidwesten van Slovakije. Ze werd ingezet om het wild op te jagen.



De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Het is niet voor het eerst dat in Slovakije doden vallen bij de jacht. Ervaren jagers wijzen met een vinger naar nieuwe rijken, die van de jacht hun hobby hebben gemaakt maar volgens de echte kenners het geduld ontbreken om te jagen. En ondanks een verbod op alcohol wordt tijdens jachtpartijen vaak gedronken.

