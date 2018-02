Jager gebruikt lokfluitje voor dieren maar dat trekt aandacht van collega. Die legt aan en vuurt Koen Van De Sype

22 februari 2018

08u20

Bron: The New York Post, Taylorsville Times, WBTV 6 De Amerikaanse Michael Seth Marsh (26) had een passie voor jagen en ook maandag trok hij erop uit. Gewapend met een jachtgeweer kaliber 12, een gewoon geweer en een elektronisch lokfluitje ging hij op zoek naar coyotes. Hij trok de aandacht, maar niet van de dieren.

Het incident gebeurde in een bos in Taylorsville, North Carolina. Marsh bleek niet de enige die op de bewuste avond aan het jagen was. Een collega uit de buurt dacht dat het lokfluitje een echte coyote was en sloop dichterbij. Hij was gewapend met een AR-15, hetzelfde wapen als dat waarmee een tiener vorige week een bloedbad aanrichtte op een school in Florida.

Bomen

De man – die achteraf geïdentificeerd werd als Ronald Matthew Dunn (31) – legde naar eigen zeggen aan en vuurde twee schoten af op iets bruin-grijs dat hij zag bewegen tussen de bomen. Toen hij ging kijken, merkte hij meteen zijn vergissing op. Hij bleek Marsh verscheidene keren geraakt te hebben in de borst. De man belde meteen de hulpdiensten en het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Marsh overleefde het niet. (lees hieronder verder)

Sheriff Chris Bowman van Alexander County verklaarde achteraf dat Dunn in de buurt woonde en er zich niet bewust van was dat Marsh in de buurt aan het jagen was toen hij zijn wapen afvuurde. De man werd gisteren beschuldigd van doodslag. Hij zit in de cel en zal maandag een eerste keer voor de rechter moeten komen. Er is een borg vastgesteld van 75.000 dollar (61.000 euro).

Geld

Michael Seth Marsh laat een vrouw (Katy) en twee kinderen (Braelynn en Isaac) achter. Op een website waar geld wordt ingezameld voor zijn familie, wordt hij een “geweldige man, echtgenoot, vader, zoon en vriend” genoemd. Hij was ook al een jaar prediker in een plaatselijke kerk, de Russell Gap Baptist Church. De centen kan de vrouw gebruiken voor de medische kosten, de begrafenis en een fonds voor de kinderen. In een dag tijd werd het doel van 5.000 dollar (ruim 4.000 euro) al overschreden.