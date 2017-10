Jager doodt Française in haar tuin MVDB

17u22

Bron: France-Soir 7 AFP Een jager aan het werk in Lamnay, in het Franse noordwestelijke departement Sarthe. Een 69-jarige vrouw is zaterdagmiddag in haar tuin in het Zuid-Franse Taussac om het leven gekomen toen ze werd geraakt door de kogel van een jager. Het incident is al het derde dodelijke sinds het Franse jachtseizoen op 24 september van start ging.

Het slachtoffer genoot zaterdag omstreeks 14.20 uur van het mooie weer in haar tuin toen één kogel haar dodelijk verwondde. De jager die de kogel had afgevuurd, nam deel aan een hertenjacht. Hij vuurde door een dichte haag, in de veronderstelling dat daar achter zich een hert bevond. Twee jachthonden hadden hem in die richting gewezen.

Onvrijwillige doodslag

De jager belde onmiddellijk zelf de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De 47-jarige man verklaarde aan de politie dat hij er zich helemaal niet bewust van was dat er een vrouw zich achter de haag bevond. De man die eveneens in het dorp Taussac in het departement Aveyron woont, is door de politie ondervraagd en wordt beschuldigd van onvrijwillige doodslag.

In Frankrijk klinkt de roep voor strengere jachtregels steeds luider. Zo stierf begin deze maand een 70-jarige man in het departement Var nadat een collega-jager hem had aanzien voor een everzwijn. Bij een soortgelijk ongeval in september vuurde een grootvader in de Vendée verschillende malen op zijn kleinzoon, die daarbij het leven liet.

351 doden bij jachtongevallen

Tijdens het vorige jachtseizoen van september 2016 tot februari 2017, stierven, verspreid over heel Frankrijk, achttien mensen. Sinds 2001 stierven in totaal zelfs 351 mensen bij jachtongevallen, het merendeel jagers zelf. De jacht is een populair tijdsverdrijf in Frankrijk. Zo'n 1,25 miljoen Fransen geven aan te jagen.