Jager die wandelaar in hoofd schiet moet één jaar naar gevangenis: "Dacht dat het wild zwijn was" HR

29 september 2018

11u29

Bron: FranceInfo 0 In Frankrijk is vrijdag een jager veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar effectief. De 19-jarige had per ongeluk een wandelaar (43) in het hoofd geschoten. "Ik was er zeker van dat het om een wild zwijn ging", vertelde hij tegen de rechter.

De feiten gebeurden in 2015 in Quintal in de Haute-Savoie. Een koppel trailrunners was op pad op een route door het bos die ze goed kenden. De vrouw, 1 meter 50 groot, droeg sportkleren met felle kleuren. De man van 1 meter 80 had een zwart-grijze outfit aan en een gele rugzak.

Op hetzelfde moment zaten in de buurt enkele jagers uit te rusten langs de kant van een weg, volledig in hun uitrusting en met geladen wapens. Plots kwam uit het bos een wild zwijn, stak de weg over en verdween aan de overzijde opnieuw in het bos. Daarop nam de 19-jarige zijn jachtgeweer, legde aan en schoot op "iets donkerkleurig dat hij op de grond van het bos zag bewegen, tussen het groen". Maar zonder echt goed te zien wat het was.

Onervaren

De 43-jarige vader kreeg een kogel in het hoofd en stierf ter plaatse in de armen van zijn vrouw. "Ik heb overhaast de trekker overgehaald, zonder goed te weten wat mijn doelwit was", aldus de jonge, onervaren jager. "ik was er zeker van dat het om een wild zwijn ging."