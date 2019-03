Jagen op wolven wordt eenvoudiger in Duitsland nu ze steeds vaker schapen aanvallen lva

03 maart 2019

06u25

Het wordt in Duitsland eenvoudiger om op wolven te jagen die overlast veroorzaken. Dat heeft de Duitse minister van Milieu Svenja Schulze gezegd aan het boulevardblad Bild. Wolven vallen steeds vaker boerderijdieren aan, zo blijkt.

"Als wolven steeds weer over de afsluitingen springen of te dicht bij mensen komen, moet men ze kunnen doodschieten. Ik wil dat opnemen in een wolvenwet", zegt Schulze.

In haar voorstel zal het toegelaten zijn om een wolf te schieten als die "ernstige schade aan de landbouw" heeft veroorzaakt. Vandaag is dat enkel mogelijk als er sprake is van "aanzienlijke schade", wat voor rechtbanken betekent dat er levensgevaar moet zijn.

Wolven worden in Duitsland strikt beschermd, sinds ze in 1996 terugkeerden naar het land. Er worden maar zelden vergunningen toegekend om op wolven te jagen.

Volgens statistieken van de overheid stijgt het aantal aanvallen door wolven tegen boerderijdieren, en dan vooral tegen schapen. In 2017 werden 472 gevallen geregistreerd, wat een stijging is met bijna 66 procent tegenover een jaar eerder. Het aantal dode, gewonde of vermiste dieren steeg met 55 procent tot 1.667.

In 2017-18 werden in Duitsland 73 roedels, 30 paren en verschillende wolven die alleen leven geregistreerd. De meeste van hen leven in de oostelijke en noordelijke deelstaten.