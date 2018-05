Jade beschrijft terreur van partnergeweld: "Hij liet me met opzet op tegenligger crashen. Als hij me nu nog eens ziet gaat hij me vermoorden" Sven Van Malderen

22 mei 2018

15u37

Bron: News.com.au 13 Jade McDonald heeft de hel doorstaan. Binnen de vier muren van haar huis werd ze een jaar lang mishandeld door haar partner, een ruzie tijdens een autorit kostte haar zelfs bijna het leven. Het 23-jarige meisje uit het Australische Brisbane herstelde in het ziekenhuis van haar verwondingen, maar ook daar liet Douglas Deacon (24) haar niet met rust. "Zeg maar tegen haar dat ik haar vermoord als ik haar nog eens zie", dreigde hij tegen de bewakers die voor haar deur geposteerd stonden. Met deze dappere getuigenis hoopt de jongedame uit Brisbane het verschil te kunnen maken voor andere slachtoffers van partnergeweld.

McDonald en Deacon vormden drie jaar lang een koppel, ze hadden elkaar leren kennen via een datingsite. Alles liep gesmeerd, tot hij zijn job verloor en stevig begon te drinken. Toen hij haar ook nog eens (onterecht) verweet een affaire te hebben met de vriend van zijn moeder was het hek helemaal van de dam.

"Hij begon te roepen en te tieren. Hij grabbelde mij langs achteren beet en wurgde mij tot ik sterretjes zag. Hij stopte pas toen zijn moeder hem van mij wegtrok", liet Jade bij de rechter optekenen.

Brandende sigaret

Enkele weken later was het opnieuw prijs: Douglas drukte zijn handen rond haar keel en fluisterde in haar oor dat ze de volgende ochtend niet meer levend zou halen. Toen ze wilde opstaan, martelde hij haar met een brandende sigaret en gooide hij haar tegen de tv-kast.

En nog was het niet genoeg. Douglas was er deze keer achter gekomen dat ze verklapt had dat ze een miskraam gekregen had. Als straf smeet hij haar van de trap, spuwde hij op haar en sloeg hij meermaals in haar buik, met gebroken ribben tot gevolg.

Recht op tegenligger

Het trieste hoogtepunt vond echter in februari 2017 plaats. Jade wilde hem met de auto komen ophalen, maar zag dat hij te veel gedronken had. Ze had geen zin om opnieuw mishandeld te worden en wilde vertrekken.

Dat was echter buiten Douglas gerekend: hij wurmde zich in de passagierszetel en sloeg haar in het gezicht. Als ze niet begon te rijden, zou het nog erger worden. Tijdens de rit ramde hij haar hoofd naar beneden, tegen de versnellingspook. Jade wilde zich aan de kant zetten, maar Douglas greep het stuur en reed recht op een tegenligger in.

Niet mis te verstane boodschap

De klap was ongemeen hard. Jade zat een tijdlang geklemd, gelukkig vond ze de moed om tegen een verpleger te vertellen hoe zwaar ze al die tijd mishandeld geweest is. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat het meisje maar liefst zeventien botten gebroken had. Ribben, neus, vingers, tenen, kaakbeen,... De jongedame hangt enkel nog met haken en ogen aan elkaar.

Douglas kwam er met lichte verwondingen vanaf en liet een niet mis te verstane boodschap achter toen hij het ziekenhuis verliet. "Zeg maar tegen haar dat ik haar vermoord als ik haar nog eens zie."

Vijf jaar cel

De dader werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. In oktober zou hij echter al op vrije voeten kunnen komen, na een derde van zijn straf uitgezeten te hebben. Die gedachte jaagt Jade de stuipen op het lijf. "Ik was echt kwaad omdat hij er zo goedkoop vanaf gekomen is. Ik weet zelfs nog niet of ik ooit weer ga kunnen werken, mijn leven ziet er helemaal anders uit."

Of de jongedame nooit geprobeerd heeft om uit die slechte relatie te ontsnappen? "Ja natuurlijk, maar ik had ook schrik en de mishandelingen werden alleen maar erger. Ik vertelde niets tegen vrienden of familieleden omdat ik hen niet wilde kwetsen."

"Iedereen kan het slachtoffer worden van partnergeweld. Als het je overkomt, wees dan niet te beschaamd om het tegen iemand te zeggen. Je leven kan op het spel staan. Er zijn instanties genoeg, die mensen weten perfect wat ze moeten doen om jou te helpen", luidt de wijze raad van Jade.