Jacqueline (31) stuurt date maar liefst 65.000 berichtjes na eerste afspraakje. En het wordt nog erger IB KVDS

11 mei 2018

15u20

Bron: ABC News, NY Post, CBS News 31 In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die verdacht wordt van een extreme vorm van stalking. Jacqueline Ades (31) uit Phoenix, Arizona stuurde na één date meer dan 65.000 berichtjes naar een man die ze via een online datingsite had ontmoet. En dat bleek nog maar het begin van de nachtmerrie.

De 65.000 berichtjes liepen binnen bij het slachtoffer (dat niet bij naam genoemd wordt) in een periode van minder dan een jaar tijd. Het ging om tot 500 berichten per dag, zo blijkt uit rechtbankdocumenten. Ades ontmoette de man vorige zomer via een online datingsite en had welgeteld één date met hem. Daarna begon ze hem te stalken.

Bad

Tussen juli vorig jaar en deze maand werd de politie vier keer opgeroepen om in te grijpen omdat Ades opdook aan het huis of het bedrijf van de man. Vorige maand brak ze binnen in zijn woning, terwijl hij zelf in het buitenland zat. De man kon via een surveillancevideo zien dat de vrouw in zijn huis rondliep en belde daarop vanaf zijn buitenlandse adres de politie van Paradise Valley. “Toen de agenten arriveerden, vonden die Ades in het huis terwijl ze een bad aan het nemen was”, zegt de politie, die toen ook een slagersmes vond op de voorstoel van haar auto.

De vrouw werd gearresteerd en aangeklaagd voor huisvredebreuk. Nadat ze vrijgelaten werd, stuurde ze dreigende berichten aan de man, dat “pijn verwacht kan worden”. De vrouw – die zichzelf ook de “nieuwe Hitler” noemde – dreigde dat ze “zijn lichaamsdelen wilde hebben” en “in zijn bloed wilde baden”, klinkt het in de Amerikaanse media. “Probeer nooit bij me weg te gaan… ik vermoord je… Ik wil geen moordenaar zijn”, schreef ze in een van de berichtjes, aldus de politie.

Leugen

Dinsdag moest de politie nogmaals uitrukken, omdat de vrouw zich had voorgedaan als “de vrouw van de baas” bij het bedrijf van de man in Scottsdale. Volgens de werknemers, die haar buitenzetten, was ze “erg irrationeel en beweerde ze de vrouw van de eigenaar te zijn”. De politie probeerde ze dezelfde leugen op de mouw te spelden.

Opnieuw werd de vrouw gearresteerd en deze keer werden haar stalking, bedreiging en intimidatie ten laste gelegd, evenals minachting van het gerecht, omdat ze een eerdere oproep van de rechtbank in relatie tot haar eerste arrestatie gemist had. (lees hieronder verder)

CIU makes arrest in stalking case. https://t.co/PlS4T5Agau pic.twitter.com/4sWHHxxb89 Paradise Valley PD(@ PVPolice) link

De vrouw wordt voorlopig vastgehouden in een lokale gevangenis, maar zou nog geen advocaat hebben. Volgens de Amerikaanse media zou ze inmiddels toegegeven hebben dat haar gedrag “gek” was en dat ze “geen intentie had om de man iets aan te doen”. Ze stuurde de berichtjes alleen maar “omdat ze niet wilde dat hij haar zou verlaten”.

Tijdens een persconferentie in de gevangenis gaf ze gisteren meer uitleg bij haar daden, zo meldt KPHO-TV. Volgens haar zouden zij en het slachtoffer in totaal drie dates gehad hebben. “Ik had het gevoel dat ik mijn soulmate ontmoet had en ik dacht dat we gewoon zouden doen wat alle anderen doen: trouwen en nog lang en gelukkig leven”, vertelde ze.

Liefde

Ze ontkende niet dat ze een groot aantal berichten stuurde, maar betreurt wel de – soms dreigende – toon die ze in sommige daarvan aansloeg. “Als je de liefde vindt, is niet alles perfect. Ik wil me verontschuldigen, want niemand heeft hier meer spijt van dan ik”, zei ze nu.

Het slachtoffer verwijt ze niets, ook niet dat ze door zijn klacht in de cel zit: “Nee, ik hou van hem”, klonk het nog. Op de vraag of ze het slachtoffer nu met rust zou laten, antwoordde ze: “Als hij dat wil. Als hij wil dat ik naar de gevangenis ga, zal ik naar de gevangenis gaan. Hij is de gemeenste persoon die ik ken. Maar hij is ook mijn soulmate.”

Einstein

Tijdens de rest van het interview sprong ze vooral van de hak op de tak en ging ze door over Einstein, de Dode Zee, de geboorteakte van Jezus en de symboliek van het biljet van een dollar. Op 15 mei moet ze voor de rechter verschijnen. Ze kan in tussentijd niet vrijkomen op borg.