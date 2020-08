Jacob Blake verhuisde naar Kenosha "omdat het daar veiliger was": de politie schoot hem zeker zeven keer in de rug Joeri Vlemings

25 augustus 2020

15u38

Bron: Insider, CNN, Sky News, New York Times, WISN 12, Chicago Tribune, Chicago Sun Times 86 Jacob Blake is een zwarte man van 29. Vader van zes kinderen tussen 3 en 13 jaar oud, verloofd met Laquisha Booker. Hij verhuisde naar Kenosha in de staat Wisconsin omdat het daar volgens hem veiliger was. Zondagnamiddag ondervond hij dat dat zonder de politie was gerekend. Een blanke agent schoot hem maar liefst zeven keer in de rug. Acht keer zelfs, volgens de vader van het slachtoffer. Blakes drie zoontjes zagen het drama gebeuren vanuit de wagen, waarvan hun papa achter het stuur wou kruipen.



Jacob Blake probeerde volgens ooggetuigen een ruzie tussen twee vrouwen op te lossen, toen de politie even na 17 uur zondagnamiddag ter plaatse kwam en blijkbaar hém moest hebben. De politie van Kenosha draagt geen bodycams, maar beelden van het vreselijke voorval gingen al snel het internet rond. Daarop zien we hoe Blake de schreeuwende agenten, van wie er minstens twee hun wapen trokken, negeerde en onverstoord naar de bestuurderskant van zijn wagen stapte. Plots vuurde een van de agenten, die Blake bij zijn mouwloze T-shirt vasthad, van erg dichtbij zeven kogels in de rug van de zwarte man die zelf ongewapend was. Er is intussen meer informatie over de schietpartij en over wie die Jacob Blake is.

Drie zoontjes van Blake (3, 5 en 8 jaar oud) zaten in de SUV. De familie was de verjaardag van de achtjarige gaan vieren. Ook de verloofde van Blake, Laquisha Booker, zag hoe het wrede scenario zich voor haar ogen afspeelde. Volgens Raysean White, de man die alles filmde, was het even tevoren tot een schermutseling tussen Blake en de politie gekomen. Blake werd getaserd, kreeg klappen en werd in bedwang gehouden. Tot hij klaarblijkelijk weer opstond en aanstalten maakte om weg te rijden. De agenten riepen dat Blake een mes had, maar dat heeft White nooit gezien. Gouverneur van Wisconsin, Tony Evers, zei gisteren dat er geen aanwijzingen waren dat Blake een mes of een ander wapen bij zich had, maar dat het onderzoek nog loopt.

De zwaargewonde twintiger overleefde de aanslag op zijn leven. Zijn toestand is, na een operatie, inmiddels stabiel. De betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gezet. In Kenosha braken rellen uit tegen racisme en buitensporig geweld van de politie. En ook daarbuiten, van San Diego tot New York.

De 29-jarige Jacob Blake groeide als kleine jongen op in Winston-Salem in de staat North Carolina, zegt zijn vader, ook al Jacob Blake genaamd. Hij noemde zijn zoon een “gelukkig kereltje” met zijn zeven broers en vijf zussen. Als tiener zat Jacob Blake op school in Evanston bij Chicago in de Amerikaanse staat Illinois, waar zijn familie sinds lang heel actief was in gemeenschapswerk.

Jacob Blake verhuisde als volwassene zo’n 90 km verder naar Kenosha, een stad met zo’n 100.000 inwoners in de staat Wisconsin tussen Milwaukee en Chicago aan Lake Michigan. Ongeveer 11 procent van de bevolking is er zwart, 17 procent Hispanic en 67 procent blank. De burgemeester, de politiechef en de officier van justitie zijn blank. De situatie tussen de zwarte bevolking en de politie is er al jaren erg gespannen, langs beide kanten.

Jacob Blake was volgens zijn oom Justin Blake ongeveer drie jaar geleden naar Kenosha getrokken omdat het een “veiligere locatie” zou zijn. “Hij kon er werk vinden en proberen te sparen en een beter leven op te bouwen”, aldus zijn oom. Blake is een echte familieman die goed voor zijn kinderen zorgt, zegt Blakes buurman, Donnell Lauderdale. Net voor de politie hem neerschoot, had Blake nog geschenkjes naar het achtjarige zoontje van Lauderdale gebracht. Ook volgens zijn eigen vader was hij erg gul: “Als je iets nodig had en Jacob had het, dan gaf hij het aan jou”.

Maar het slachtoffer van buitensporig politiegeweld werd blijkbaar ook gezocht door de politie, meldt Insider. Op 6 juli werd Jacob Blake aangeklaagd voor huisvredebreuk en huishoudelijk en seksueel geweld, criminele feiten die hij op 3 mei zou hebben gepleegd. Het is niet duidelijk of de agenten op het ogenblik van het ernstige voorval zondag op de hoogte waren van het aanhoudingsbevel tegen Blake, noch wat hen zou kunnen hebben aangespoord tot het overdreven geweld dat ze gebruikten.

Justin Blake heeft niks dan goede woorden voor zijn neef in de krant Chicago Tribune. “Hij heeft een geweldige persoonlijkheid en houdt van mensen. Een jonge, levendige man, net als zijn vader, mijn broer.” Volgens zijn oom had Blake nog altijd contact met zijn vorige thuis in Evanston, waar zijn roots liggen. De grootvader van Jacob Blake, ook Jacob Blake genaamd, was pastoor in Evanston en een lokale leider in de burgerrechtenbeweging, volgens de Chicago Tribune-archieven. Hij kwam actief op voor het recht op betaalbaar wonen in Evanston.

Zelf is Jacob Blake vrijwilliger bij Black Urban Recycling in Chicago, een organisatie van zijn oom die blikjes recycleert om geld in te zamelen voor het goede doel. Onder meer bij verenigingen van veteranen. “Die vinden het heerlijk als hij langskomt, want hij is altijd beleefd en vrolijk”, aldus nog zijn oom aan de Chicago Tribune.

In het middelbaar in Evanston was Blake een football- en basketbalspeler. Naast sport hield hij ook van muziek en architectuur, herinnert Justin Blake zich. Hij hoopt dat zijn neef goed zal revalideren en nog een volwaardig leven zal kunnen leiden.

Volgens zijn vader is Jacob Blake op dit moment van aan zijn middel naar beneden verlamd. De artsen kunnen nog niet zeggen of deze situatie permanent is. Nog volgens Blakes vader bleek zijn zoon “acht gaten” in zijn lichaam te hebben.

“Ik wil mijn hand op de wang van mijn zoon kunnen leggen en hem op het voorhoofd kussen. Dan is het goed voor mij”, besluit Jacob Blake senior die van Charlotte in North Carolina naar Kenosha reist. “Ik zal hem kussen met mijn masker op. Het eerste wat ik wil doen, is hem aanraken.”