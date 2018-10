Jackie (24) stierf onder mysterieuze omstandigheden in kajuit op cruiseschip. Haar ouders willen na 5 jaar eindelijk antwoorden en laten haar lichaam opgraven KVDS

13 oktober 2018

00u28

Bron: The Australian, News.com.au 0 Hoe kwam Jackie Kastrinelis (24) aan haar einde? Dat is de vraag die haar ouders nu al 5 jaar lang bezighoudt. De beloftevolle Amerikaanse zangeres werd levenloos aangetroffen in haar kajuit op het cruiseschip waar ze werkte, maar niemand slaagde erin het mysterie rond haar dood te ontrafelen. In een ultieme poging om toch nog antwoorden te krijgen hebben de ouders van de jonge vrouw nu beslist om haar lichaam te laten opgraven en opnieuw te laten onderzoeken.

Februari 2013. Het is avond en Jackie Kastrinelis (24) – de leadzangeres op de Seven Seas Voyager – trekt naar de personeelsbar van het schip om nog iets te drinken. Ze werkt al 2 jaar voor de cruisemaatschappij en is een bekend gezicht. Collega’s zien hoe ze zich amuseert en lacht. Om 1.40 uur ’s morgens besluit ze te gaan slapen en gaat ze naar haar kajuit. De volgende morgen, als het schip aanlegt in het Australische Darwin, wordt ze gevonden. Dood. (lees hieronder verder)

Meteen wordt de politie erbij gehaald en die start een onderzoek. De speurders kunnen echter geen tekenen vinden van geweld of fysiek misbruik en ook een autopsie brengt niets aan het licht. Meer nog, de lijkschouwer slaagt er zelfs niet in om de doodsoorzaak te bepalen. De arts komt daarop tot de conclusie dat de vrouw in haar slaap stierf aan het extreem zeldzame ‘sudden unexplained death syndrome’ (SUDS), waarbij het hart het plots begeeft.





Maar al meteen wordt duidelijk dat er bepaalde dingen niet kloppen. Onder meer in de getuigenissen van drie mannen die haar nog zagen voor ze naar bed ging. De allerlaatste die haar levend zag, was haar ex Roman. De saxofonist uit Oekraïne vertelde de politie aanvankelijk niet dat hij een relatie had gehad met Jackie en dat hij erg overstuur was geweest toen ze hem 4 maanden daarvoor de bons had gegeven. Hij biechtte uiteindelijk op dat hij zich “een beetje jaloers” had gevoeld toen hij haar in de nacht dat ze stierf zag praten met een andere man. (lees hieronder verder)

Een bemanningslid met de naam Daniel vertelde de politie dan weer dat hij seks met wederzijdse toestemming had gehad met Jackie, 30 uur voor haar dood. En ingenieur Jaanus uit Estland vertelde dat hij de vrouw goedenacht had gewenst even voor 1 uur ’s morgens.

Timing

De gegevens van de kaarten die de bemanning gebruikt om deuren te openen, toonden echter aan dat de timing van de verhalen niet klopte. Zo ging er iemand binnen in de kamer van Jaanus om 12.50 uur in tegenstelling tot wat hij zelf had verteld en het getuigenis van Roman dat hij hem en Jackie nog om 1.40 uur samen had gezien. Roman zelf ging nog in en uit zijn kamer om 1.50, 2.28 en 3.13 uur. (lees hieronder verder)

Na een vernietigend artikel over het onderzoek in The Weekend Australian Magazine, beloofde de lijkschouwer van het Northern Territory in 2017 dat hij zou bekijken of er een nieuw onderzoek moest komen. In het stuk ging het over de fouten die de politie en de forensische experts tijdens het onderzoek hadden gemaakt en hun pogingen om dat toe te dekken.

Zo waren de inconsistenties in de getuigenissen van de 3 mannen niet grondig onderzocht. De politie zou ook onvoldoende DNA-stalen genomen hebben op het schip, zodat er weinig kans was op duidelijkheid over het onbekende mannelijke DNA dat op het ondergoed van Jackie was gevonden.

Vernietigd

De lijkschouwer herbekeek het bewijsmateriaal en kwam echter tot de conclusie dat een nieuw onderzoek niet opportuun was omdat er “geen nieuwe feiten” aan het licht waren gekomen. Hij gaf wel toe dat een aantal bloedstalen van het slachtoffer onopzettelijk vernietigd waren door de autoriteiten en dat het laatste testbuisje met haar bloed “op een of andere manier” verloren was gegaan toen het naar de VS was gestuurd op vraag van de familie van Jackie. Daardoor kon de familie geen verder forensisch onderzoek laten uitvoeren, dat meer klaarheid kon brengen in de zaak. (lees hieronder verder)

Daarom zeggen de ouders van Jackie nu dat hun enige hoop nog ligt in het opgraven van haar lichaam, dat op een kerkhof in Massachusetts ligt. Ze willen medische experts deze maand nog de resten laten onderzoeken om te zien of ze op die manier nog nieuwe aanwijzingen kunnen vinden.

“Het was een erg moeilijke beslissing”, aldus vader Mike Kastrinelis. “Ik zou het liever niet laten doen, maar ik denk dat we niet anders kunnen. Er zullen stalen genomen worden van haar organen. Die kunnen markers bevatten die iets kunnen zeggen over hoe ze gestorven is.”

Gerechtigheid

“Jackie verdient gerechtigheid”, vult mama Kathy boos aan. “Het onderzoek naar haar dood ging in Australië al van in het begin de mist in toen onze dochter afgeschilderd werd als een fuifbeest en we snappen niet waarom we Down Under geen nieuw onderzoek kregen.”