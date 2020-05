Jacinda Ardern populairste premier van Nieuw-Zeeland in een eeuw KVDS

18 mei 2020

17u37

Bron: Reuters, Belga 0 Ze was de jongste premier van Nieuw-Zeeland toen ze eind 2017 aantrad en nu is ze ook de populairste in een eeuw tijd. Dat blijkt uit een bevraging van de Nieuw-Zeelandse nieuwsdienst Newshub en onderzoeksbureau Reid Research. De doortastende manier waarop Jacinda Ardern (39) de coronacrisis in haar land met succes aanpakte, zal daar niet vreemd aan zijn.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 8 en 16 mei en de resultaten werden maandag aan het grote publiek bekendgemaakt. De populariteit van Ardern steeg in vergelijking met de recentste poll (die vóór de coronacrisis plaatsvond) met 20,8 procentpunt naar 59,5 procent. Dat is de hoogste score die een premier ooit haalde in de geschiedenis van Reid Research.

De populariteit van de Labourpartij van Ardern ging met 14 procentpunt omhoog tot 56,5 procent. Nog nooit deed een partij beter. De grootste partij in het parlement – de Nationals, die er in 2017 echter niet in slaagde een meerderheid te vormen – zakte 12,7 procentpunt tot 30,6 procent.





Ardern wordt wereldwijd geprezen voor de manier waarop ze de coronacrisis aanpakte. Ze nam snel ingrijpende beslissingen. Zo besliste ze op 14 maart dat iedereen die het land binnenkwam, verplicht twee weken in quarantaine moest. Er waren toen amper zes bevestigde gevallen in het land. Op 19 maart gingen de grenzen dicht en op 23 maart ging er een lockdown van kracht. Op dat moment waren er 102 bevestigde gevallen, maar was er nog geen enkele dode.

Ook in het afbouwen van de maatregelen toont Ardern zich voorzichtig. Dat gebeurt heel traag en in combinatie met verregaande contact tracing. Vorige week donderdag gingen shoppingcentra, bioscopen, cafés en fitnesszaken weer open. Maandag volgden de scholen: voor het eerst in ongeveer twee maanden mocht de jeugd weer op de schoolbanken plaatsnemen.

In Nieuw-Zeeland wonen ongeveer 5 miljoen mensen. Er werden in totaal 1.499 coronabesmettingen vastgesteld. Daarvan overleden 21 patiënten. Fors minder dan in de meeste andere landen.

