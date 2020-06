Jachttrip van Donald Trump jr. naar Mongolië kost Amerikaanse belastingbetaler 67.000 euro jv

11 juni 2020

15u55

Bron: BBC 0 Donald Trump jr. ging vorig jaar op jachtuitstap naar Mongolië en schoot toen een erg zeldzaam argalischaap dood. De jachtvergunning voor die ‘trofee’ regelde hij pas achteraf. De oudste zoon van de Amerikaanse president kwam daarmee eerder al in opspraak. Nu blijkt ook nog eens dat de Amerikaanse belastingbetaler meer dan 75.000 dollar (67.000 euro) moest ophoesten voor het tripje. Dat meldt de BBC.

De familie Trump ligt onder vuur voor het hoge aantal tripjes mét bescherming van de Secret Service. De Trumps reizen twaalf keer meer op die manier dan de Obama’s - toen Barack Obama nog in het Witte Huis zat. Het verschil tussen beide families bedraagt zo’n 1.000 trips per jaar, vaak plezierreisjes. Dat blijkt uit een rapport van de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew). De organisatie klaagt aan dat de first family de kas van de Secret Service leegrooft. De duizenden uitstapjes kosten alles samen immers tientallen miljoenen dollars.

Een van die reizen was die van Donald Trump junior met zijn zoon naar Mongolië om er te gaan jagen op een zeldzaam wild schaap. De kosten voor de achtdaagse trip van eind augustus vorig jaar blijken nu volgens de Crew zo’n 60.000 dollar (53.000 euro) hoger te liggen dan de Amerikaanse overheid aanvankelijk wou toegegeven. Het exacte bedrag volgens de Crew: 76.859,36 dollar of 67.630 euro. Het grootste deel daarvan ging naar de bescherming van het gezelschap door de Secret Service. “Als nog maar één trofeejachttrip van Donald Trump junior meer dan 75.000 dollar kost, dan moet de totale rekening wel duizelingwekkend hoog zijn”, concludeert de Crew.

Een medewerker van Trump junior liet weten dat de reis met privégeld werd betaald, behalve dan de security. En daar heeft de zoon van de president ook recht op. Al is hij niet verplicht die bescherming aan te vragen, merkt de Crew fijntjes op. Trump jr. heeft, in tegenstelling tot zijn zus Ivanka, geen officiële functie bij de Amerikaanse overheid.

Een onderzoek van ProPublica naar de safari van de trofeejagers maakte eerder al duidelijk dat Trump jr. een zeldzaam argalischaap had doodgeschoten en pas achteraf daarvoor een vergunning had verkregen van de Mongoolse overheid. Argali’s zijn wilde schapen die bekend zijn om hun lange hoorns. Het schapenras is ‘bijna bedreigd’ en is een nationaal symbool in Mongolië.

ProPublica onthulde ook nog dat een Republikeinse donor mee op trofeejacht was gegaan. Trump junior, die vorig jaar zelf foto’s van zijn “onwaarschijnlijke avontuur in Mongolië” op social media postte, bleek verder een ontmoeting met de Mongoolse president Khaltmaagiin Battulga in Ulaanbaatar te hebben ingelast.

In 2012 poseerde Trump junior ook al eens op safari in Zimbabwe naast enkele gedode dieren. Het leidde tot heel wat kritiek aan zijn adres. De wind van voren krijgt hij ook vanwege zijn voorliefde voor wapens.