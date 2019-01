Jacht van Amerikaans zeilmeisje na ruim acht jaar teruggevonden Marlies van Leeuwen

03 januari 2019

11u02

Bron: AD 0 Voordat Nederland in de ban was van zeilmeisje Laura Dekker, was er een Amerikaanse die probeerde solo de wereld rond te varen. Die poging mislukte jammerlijk in 2010. Zij moest worden gered en nu, 8,5 jaar later, is ook haar felgele jacht eindelijk gevonden.

Abby Sunderland, destijds 16 jaar, voer in juni 2010 midden op de oceaan tussen Afrika en Australië toen een krachtige golf haar zeiljacht vernielde. Hoewel ze 3.220 kilometer uit de kust was, kon ze worden gered. Haar boot niet.

Een vliegtuigje dat op zoek was naar tonijn trof het felgele zeiljacht Wild Eyes op oudejaarsdag aan, zo'n tien kilometer ten zuiden van Kangaroo Island bij Australië, een toeristentrekpleister. Het bootje zat onder de zeepokken. “Mijn hart sloeg even over”, reageert Abby Sunderland in Australische media. “De vondst brengt herinneringen terug, goede en minder goede, maar het is cool om het na zo lang weer terug te zien. Het zag er wel een beetje creepy uit, maar dat kun je verwachten na zo’n tijd.”

(lees verder onder de foto)

Sunderland, inmiddels moeder van drie kinderen, werd overvallen door hoge golven toen ze vijf maanden met haar recordpoging bezig was. Ze wilde het record verbreken van haar broer Zac, die het een jaar eerder lukte om op zijn zeventiende de jongste solo-wereldzeiler te worden. Midden in de Indische oceaan brak een negen meter hoge golf haar mast. Twintig uur lang lukte het haar niet om contact te krijgen met haar familie, die wel gealarmeerd werden door de noodbakens van het jacht. Een vliegtuig uit het Australische Perth zag de tiener en even laten kon ze gered worden door een Frans zeilschip.

Overigens raakte haar broer al snel zijn record kwijt aan de Nederlandse Laura Dekker, die de solotrip volbracht in 2012 toen ze 16 jaar, vier maanden en één dag oud was. Het record staat nog steeds op haar naam.