Jaarlijkse medische keuring Trump: "Alles geweldig!" jv

17 november 2019

08u12

Bron: ANP/AFP 0 President Donald Trump ondergaat weer zijn jaarlijkse medische keuring. Dat gebeurt deze keer een paar maanden eerder dan normaal, omdat hij er volgend jaar minder tijd voor heeft. 2020 is een verkiezingsjaar is en brengt veel drukte met zich mee.

Gisteren onderwierp de president zich aan een eerste, globaal onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat Trump "gezond en energiek is en zonder klachten", liet een woordvoerster van het Witte Huis weten. De president meldde zelf ook via Twitter dat "alles heel goed (geweldig!)" is en dat hij de keuring volgend jaar afmaakt.

Zijn laatste medische onderzoek was afgelopen februari. Hij woog toen 110 kilo maar verkeerde volgens zijn arts wel in "zeer goede gezondheid". Trump (73) staat erom bekend dat hij een grote voorliefde heeft voor junkfood en een afkeer van lichaamsbeweging, op het spelen van een rondje golf na.