Jaarlijks diner met Witte Huis-correspondenten geannuleerd vanwege coronavirus

24 juni 2020

01u56

Bron: Belga 0 Het traditioneel diner voor Witte Huis-correspondenten vindt in 2020 niet plaats. Het coronavirus gooit roet in het eten. "Met spijt moeten we ons diner van 29 augustus annuleren", meldde de White House Correspondents' Association (WHCA), de organisatie van journalisten die verslag uitbrengen over het Witte Huis en de president van de Verenigde Staten.

Het diner biedt de president de gelegenheid een (poging tot) humoristische toespraak te houden over het afgelopen jaar. Sinds hij zijn intrek nam in het Witte Huis heeft president Donald Trump steeds bedankt voor de bijeenkomst. Trump leeft ook steevast op gespannen voet met de media.

De traditie van het diner nam een start in 1921. Sinds 1980 namen alle presidenten - democraten en republikeinen - er elk jaar aan deel. Enkel Ronald Reagan moest in 1981 verstek laten. Hij herstelde toen van zware verwondingen die hij bij een aanslag had opgelopen.

Het was overigens tijdens dat diner in 2011 dat toenmalig president Barack Obama (toen nog vastgoedmagnaat) Trump onder vuur nam, nadat Trump jarenlang twijfel had proberen te zaaien over de geboorteplaats van de eerste zwarte president in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

