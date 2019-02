Jaar voor de moord op Khashoggi beloofde Saudische kroonprins ‘kogel’ te zullen gebruiken tegen journalist IB

08 februari 2019

04u46

Bron: Belga 1 De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft in 2017 gezegd dat hij "een kogel" zou gebruiken tegen journalist Jamal Khashoggi, als die laatste niet ophield met zijn kritiek tegen Saudi-Arabië. Dat schrijft de New York Times vandaag.

Op 2 oktober 2018 werd Khashoggi, die onder meer voor de Washington Post werkte en in de Verenigde Staten woonde, gedood in Istanbul. De moord bracht Saudi-Arabië in een ernstige diplomatieke crisis en bezoedelde de reputatie van de kroonprins, die ervan beschuldigd wordt achter de moord te zitten. Riyad heeft de moord in de schoenen geschoven van "ongecontroleerde elementen".

“Bereid een kogel te gebruiken”

Volgens de New York Times zou de kroonprins tegen een van zijn naasten, Turki Al-Dakhil, in 2017 gezegd hebben dat als Khashoggi niet vrijwillig naar Saudi-Arabië terug zou keren, dat dan maar met geweld moest gebeuren en hij bereid was om "een kogel" te gebruiken.

De conversatie zou onderschept zijn door de Amerikaanse inlichtingendiensten, die momenteel verschillende jaren van telefooncommunicatie en tekstberichten van de kroonprins aan het doorzoeken zijn, aldus de New York Times.