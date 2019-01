Jaar dwangarbeid voor Egyptische presentator omdat hij homoseksuele man interviewde kv

21 januari 2019

18u40

Bron: BBC 3 Een interview met een homoseksuele man komt een televisiepresentator in Egypte erg duur te staan. Mohamed al-Ghiety werd vandaag veroordeeld tot een jaar dwangarbeid en een geldboete omdat hij volgens het gerecht “homoseksualiteit promootte”.

Op zijn eigen tv-kanaal LCT TV, interviewde Mohamed al-Ghiety in augustus van vorig jaar een homoseksuele man, wiens identiteit geheim werd gehouden, over zijn leven als prostituee. De man zei dat hij spijt had over zijn geaardheid. Na de bewuste uitzending haalde de Egyptische Hoge Raad voor Mediaregulering de zender meteen voor twee weken uit de ether, omwile “professionele overtredingen”.

Het interview schoot ook in het verkeerde keelgat bij advocaat Samir Sabry, die met regelmaat Egyptische celebrities voor de rechter sleept. Volgens Sabry heeft al-Ghiety, die in het verleden meermaals homofobe uitspraken deed, met zijn interview aangetoond dat de “beoefening van homoseksualiteit” financieel gewin met zich meebrengt, zo bericht de staatskrant al-Ahram.



Een rechtbank in Giza heeft al-Ghiety nu veroordeeld tot een geldboete van 3.000 Egyptische pond (ongeveer 147 euro) en een jaar dwangarbeid. Na zijn vrijlating moet de presentator bovendien nog een jaar onder bewaking staan. Al-Ghiety kan in beroep gaan en zijn straf kan in afwachting opgeschort worden als hij 1.000 Egyptische pond (49 euro) borg betaalt.

Harde aanpak holebigemeenschap

Sinds 2017 is het in Egypte verboden voor homoseksuelen om in de media te verschijnen. Homoseksualiteit is officieel geen misdrijf in het moslimland, maar de autoriteiten treden toch steeds harder op tegen de holebigemeenschap. Mensen die verdacht worden van homoseksueel gedrag worden gearresteerd op verdenking van losbandigheid, immoreel gedrag of heiligschennis.

Advocaat Samir Sabry daagde vorig jaar ook de Egyptische actrice Rania Youssef voor de rechter, omdat ze een doorkijkjurk droeg op het filmfestival van Caïro en zo “tot ontucht aanzette”. De actrice riskeerde vijf jaar cel. Sabry liet de zaak uiteindelijk vallen nadat Youssef in het openbaar haar verontschuldigingen aanbood. De voorbije jaren spande Sabry honderden gelijkaardige processen aan.