Ja of nee? Ultimatum voor Catalaans leider Puigdemont verstrijkt vanochtend 06u29

Bron: ANP 0 EPA De Catalaanse leider Carles Puigdemont moet vanochtend duidelijk maken of hij de onafhankelijkheid nu wel of niet heeft uitgeroepen. Puigdemont zorgt al sinds vorige week voor verwarring over het afscheiden van Catalonië en Spanje heeft er genoeg van.

Madrid verlangt vandaag helderheid. Is die er om 10 uur niet, dan dreigt de centrale regering het bestuur van Catalonië over te nemen. Puigdemont riep vorige week in een toespraak tot het parlement in Barcelona onverwacht níet de onafhankelijkheid uit, maar vroeg om een mandaat om dat wel te doen. Hij zei dat er dan meteen tijd moet worden ingeruimd voor onderhandelingen met Madrid.

De Catalaanse leider zorgde later voor nog meer onduidelijkheid door een document te ondertekenen waarin Catalonië zich onafhankelijk verklaart. Spaanse media stelden dat de verklaring "eerder een symbolisch dan een juridisch karakter" had.

Madrid eiste duidelijkheid voor afgelopen maandag, maar gaf Puigdemont uiteindelijk toch tot uiterlijk vanochtend de tijd voor een si of no.