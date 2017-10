Ja-kamp eist overwinning op in gehackt referendum voor een autonomer Noord-Italië ib

Mensen komen stemmen in een stembureau in Brescia. De presidenten van Venetië en Lombardije zeggen dat het ja-kamp een verpletterende overwinning heeft behaald in het referendum over meer autonomie en dat de opkomst aanzienlijk groot was. De Veneziaanse president Luca Zaia zegt wel dat het systeem gehackt werd tijdens de overdracht van de resultaten.

Volgens gedeeltelijke resultaten zou de opkomst ongeveer 40 procent bedragen in Lombardije en 60 procent in Venetië. Het ja-kamp zou leiden met meer dan 90 procent. De president van Lombardije, Roberto Maroni, had gezegd dat een opkomst boven de 34 procent een succes zou zijn, ook al meenden de tegenstanders van de centrumlinkse Democratische Partij dat alles minder dan 50 procent "een flop" zou zijn.

In Venentië was het referendum pas geldig als meer dan 50 procent was behaald. De president van Venetië, Luca Zaia, sprak van een "mooi resultaat", met "meer dan twee miljoen" inwoners die naar de stembus zijn getrokken.

Cyberaanval

De overdracht van de resultaten werd evenwel getroffen door een cyberaanval. "We hebben drie beveiligingsniveaus, de hackers troffen er slechts twee. Momenteel zitten we een beetje vast, we bellen naar iedere gemeente. De definitieve cijfers denk ik pas binnen een paar uur te zullen hebben", zei Zaia.