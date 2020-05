Ivoriaanse ex-president Laurent Gbagbo mag België verlaten na vrijspraak voor misdaden tegen de menselijkheid AW

28 mei 2020

22u10

Bron: Belga 0 Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft de voormalige Ivoriaanse president Laurent Gbagbo toestemming gegeven om België te verlaten, weliswaar onder voorwaarden. De 74-jarige Gbagbo verblijft sinds zijn vrijspraak voor misdaden tegen de menselijkheid in januari 2019 in België, maar hij mocht ons land, in afwachting van een mogelijk beroepsprocedure tegen de vrijspraak, niet verlaten.

Gbagbo, die in 2000 aan de macht kwam, werd verantwoordelijk geacht voor moord en verkrachting in Ivoorkust na de presidentsverkiezingen van 2010. Hij verloor die verkiezingen, maar weigerde plaats te maken voor zijn uitdager, huidig president Alassane Ouattara.



Ook oproepen van de internationale gemeenschap om op te stappen waren tevergeefs. Bij de daaropvolgende vijf maanden durende burgeroorlog, die beëindigd werd na een interventie van het Franse leger, werden ongeveer 3.000 mensen omgebracht en naar schatting 150 vrouwen verkracht. De Fransen konden Gbagbo in april 2011 oppakken. In november van dat jaar werd hij overgebracht naar Den Haag.



In januari 2019 werd Gbagbo vrijgesproken. In februari werd hij vrijgelaten onder voorwaarden en kreeg hij de toestemming om in België te verblijven, in afwachting van een mogelijke rechtszaak in hoger beroep.

Internationaal Strafhof

In september vorig jaar ging de aanklager van het Internationaal Strafhof dan in beroep tegen de vrijspraak. De gronden voor de vrijspraak zijn onontvankelijk, luidt het in het schriftelijk verzoekschrift van hoofdaanklager Fatou Bensouda.

Het ICC heeft Gbagbo nu toestemming gegeven om België te verlaten, op voorwaarde dat elk land waar hij naartoe wil, eerst schriftelijk toestemming geeft dat het hem wil ontvangen, zo liet een woordvoerder van het Strafhof weten. Het hof verwierp wel Gbagbo's vraag om zonder voorwaarden te reizen.