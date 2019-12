Ivoorkust vaardigt aanhoudingsbevel uit tegen presidentskandidaat Guillaume Soro IB

24 december 2019

01u01

Bron: Belga 0 In Ivoorkust heeft het gerecht een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen presidentskandidaat en voormalig rebellenleider Guillaume Soro wegens een "poging om het gezag van de staat en de nationale integriteit te ondermijnen". Dat heeft de procureur van de republiek gezegd op de openbare televisie.

Hij voegde er aan toe dat het gerecht zich baseert op aanwijzingen van de inlichtingendiensten, zonder echter verdere details te verstrekken.

Tegen Soro loopt ook een gerechtelijk onderzoek wegens verduistering van openbare middelen, heling en witwaspraktijken, aldus de procureur. Hij noemde onder andere het bedrag van 1,5 miljard CFA-frank, omgerekend zo'n 2,25 miljoen euro.

Voorts zei hij dat "vijftien" van Soro's aanhangers, waaronder ook zijn rechterhand Alain Lobognon, maandag door de ordediensten werden opgepakt, maar dat zou in het kader van "compleet andere dossiers” zijn gebeurd, luidde het.

Guillaume Soro heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in oktober 2020 en had normaal gezien na een afwezigheid van zes maanden naar zijn land moeten terugkeren. Zijn privé-vliegtuig landde gisterenmiddag echter in Ghana.

Meer over Guillaume Soro