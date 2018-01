Ivoorkust onderschept voor ruim half miljoen euro aan ivoor en schubben EB

25 januari 2018

20u25

Bron: Reuters, ANP 0 De autoriteiten in Ivoorkust hebben zo'n 600 kilo aan slagtanden van olifanten in beslag genomen. Die hadden een geschatte waarde van ruim 360.000 euro.

De autoriteiten deden de vondst tijdens een meerdaagse actie tegen een groot smokkelnetwerk. Ze onderschepten niet alleen slagtanden, maar ook zo'n 600 kilo aan schubben van schubdieren. Die waren op de zwarte markt bijna 281.000 euro waard.

Het hoofd van de antismokkeleenheid in het land zei dat de smokkelwaar was bestemd voor bestemmingen in Azië. Zes verdachten zijn opgepakt. Het ivoor zou afkomstig zijn geweest uit diverse landen, zoals Gabon, Nigeria, Mozambique en Oeganda.