Ivanka Trump sluit definitief de deuren van haar modebedrijf

24 juli 2018

21u24

Bron: BBC 0 Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft besloten om haar gelijknamige modemerk op te doeken. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is die beslissing “niet omwille van tegenvallende verkoopcijfers, maar omdat Ivanka voor onbepaalde termijn in Washington blijft”. Dochter Trump staat in het Witte Huis haar vader bij als raadgeefster.

Ivanka Trump was al meer dan een jaar niet meer actief in haar modebedrijf, omdat het botste met haar rol als raadgeefster van de president. Hoewel het modemerk sinds de aanstelling van haar vader als president heel wat kritiek en zelfs boycots kende, zou de beslissing van Ivanka niet om financiële redenen zijn. Wel zou de presidentsdochter het beu zijn om telkens belangenvermengingen te proberen vermijden bij het uitvoeren van haar job in het Witte Huis.

“Ik weet niet wanneer en of ik ooit terugkeer naar het bedrijf, maar ik weet wel dat mijn focus in de nabije toekomst volledig ligt op het werk dat ik in Washington doe”, zegt Trump. “Daarom is dit de enige eerlijke beslissing voor mijn team en partners.”

Trump heeft het bedrijf in 2014 opgericht. Sinds ze voor haar vader begon te werken - nu al anderhalf jaar - en niet meer actief in haar modebedrijf zat, had ze strenge beperkingen opgelegd aan haar eigen bedrijf. Zo mocht het modemerk niet uitbreiden naar de internationale markt en moesten de nieuwe leiders haar toestemming krijgen vooraleer er deals werden afgesloten met nieuwe partners in de VS. Een woordvoerder van het modebedrijf zegt dat die limieten de groei van het merk tegen hebben gehouden en zijn het dan ook eens met Trump dat de sluiting de enige eerlijke beslissing is tegenover de partners en medewerkers van het bedrijf.