Ivanka Trump: "De eerste vrouwelijke president van VS zal niet Hillary Clinton zijn maar wel ikzelf" Karen Van Eyken

08u16

Bron: Business Insider, The Independent, Wall Street Journal 2 EPA Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner met één van hun kinderen. Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner zouden een deal hebben gemaakt. Als de opportuniteit zich voordoet, dan wordt Ivanka degene die presidentskandidaat wordt. Dat claimt journalist Michael Wolff in zijn boek 'Fire And Fury: Inside the Trump White House' dat vol 'explosieve' onthullingen staat.

The New York Times publiceerde gisteren het bewuste fragment uit het boek. "De eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten zal niet Hillary Clinton zijn maar wel Ivanka Trump", zou de dochter van Donald Trump zich laten ontvallen hebben. Ivanka en haar man Jared Kushner hebben daarover onderling een afspraak. Niet Jared maar wel Ivanka zal een gooi doen naar het presidentschap indien de mogelijkheid er is.

Ex-adviseur van het Witte Huis, Steve Bannon, was volgens Wolff onthutst toen hij over de deal van het koppel hoorde. "Dat hebben ze toch niet gezegd?", riep Bannon uit. "Stop, komaan. Hebben ze dat echt gezegd? Alsjeblieft, zeg dat het niet waar is. Oh, mijn God."

AFP Steve Bannon

De vroegere chef-strateeg loopt niet hoog op met Ivanka Trump. Ooit noemde hij haar "as dumb as a brick" (oliedom), zo meldde de Wall street Journal, de Amerikaanse zakenkrant die eveneens een fragment uit het boek publiceerde.

'Fire And Fury: Inside the Trump White House' verschijnt volgende week. Eerder lekten al andere omstreden uitlatingen van Steve Bannon uit.

Zo haalt hij zwaar uit naar de oudste zoon van de Republikeinse bewoner van het Witte Huis, Donald Trump jr (40). Bannon noemt een ontmoeting van deze laatste met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 “verraad, onpatriottisch en rotzooi”. Trump lijkt zelf ondertussen volledig afstand te nemen van zijn ex-adviseur: “Hij heeft zijn verstand verloren,” klinkt het.