Ivanka Trump komt en dus moeten alle bedelaars weg uit deze Indiase stad

Bron: Belga 2 AFP De Zuid-Indiase stad Hyderabad wil met het oog op het bezoek van Ivanka Trump eind november alle bedelaars uit het straatbeeld weren. De politiecommissaris van de stad vaardigde op 7 november een twee maanden durend verbod uit op bedelen. Zowat 6.000 bedelaars worden verzocht om elders hun heil te zoeken, bericht The Indian Express.

Ivanka, de oudste dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, zal in haar hoedanigheid van adviseur van het Witte Huis de Verenigde Staten vertegenwoordigen op de Global Entrepreneurship Summit die gezamenlijk door India en de VS wordt georganiseerd in Hyderabad. De top loopt van 28 tot 30 november.

Heel wat bedelaars zijn van straat geplukt en ondergebracht in opvangplaatsen en rehabilitatiecentra. De meesten deden vrijwillig wat hen werd opgedragen, aldus een plaatselijke politieverantwoordelijke. Hij zei er niet bij of er ook mensen werden opgepakt. "Mindervalide personen en kinderen worden gebruikt om de aandacht van voetgangers en bestuurders te trekken en dat leidt vaak tot gevaarlijke situaties en verkeersopstoppingen", luidde het voorts.

Het is niet de eerste keer dat Hyderabad de bedelaars uit de straten verwijdert. In 2000 werden gelijkaardige maatregelen getroffen naar aanleiding van het bezoek van toenmalig Amerikaans president Bill Clinton.

