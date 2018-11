Ivanka Trump gebruikte persoonlijk e-mailadres voor “honderden” mails over overheidszaken kg

20 november 2018

08u00

Bron: The Washington Post, CNN 0 Ivanka Trump, de dochter en adviseur van Amerikaans president Donald Trump, zou vorig jaar “honderden” zakelijke mails hebben gestuurd met een persoonlijk e-mailadres. Daarmee schendt ze wellicht de strenge wetgeving die de communicatie van en naar het Witte Huis reguleert, rapporteert The Washington Post.

Volgens het rapport van The Washington Post zou Ivanka in 2017 mails hebben gestuurd naar haar assistenten, medewerkers in het Witte Huis en kabinetsmedewerkers. De eerste e-mail zou begin 2017 verzonden zijn, voor Ivanka officieel aan de slag ging als adviseur in het Witte Huis, maar ook daarna bleef de vrouw het persoonlijke e-mailadres gebruiken voor overheidszaken.

In veel gevallen overtrad ze daarmee de Amerikaanse federale regels van de “Presidential Records Act”, die zegt dat zo goed als alle communicatie van het personeel in het Witte Huis bewaard moet worden. Volgens die wet is het gebruik van een persoonlijk e-mailadres weliswaar toegelaten, maar enkel indien een kopie van de verstuurde berichten wordt doorgestuurd naar een officieel account binnen twintig dagen. En dat is in dit geval niet gebeurd.

Hillary Clinton

In de Amerikaanse media wordt bovendien de vergelijking gemaakt met de hetze rond de privé-mailserver van Hillary Clinton. Clinton kreeg bakken kritiek over zich heen toen bleek dat de presidentskandidate thuis een persoonlijke server had opgezet waarmee ze zakelijke en vertrouwelijke e-mails verstuurde tijdens haar loopbaan als minister van Buitenlandse Zaken.



Een FBI-onderzoek naar de zaak werd in de zomer van 2016 overigens stopgezet met de conclusie dat Clinton niets strafbaars gedaan had.



Donald Trump maakte tijdens de presidentscampagne gretig gebruik van de heisa en doopte Clinton om tot “Crooked Hillary”. Trump-supporters scanderen tot op vandaag nog “Lock her up” (“Sluit haar op”) tijdens rally’s van de president.



Dat de dochter van de president nu betrapt wordt op een gelijkaardige blunder, is volgens sommige waarnemers op z'n minst “hypocriet” te noemen.

Nog geen begeleiding

De woordvoerder van Ivanka’s advocaat nuanceert. Volgens hem was Ivanka nog niet op de hoogte van de strikte regels toen ze het persoonlijke e-mailadres gebruikte.



“Zoals de meeste mensen gebruikte mevrouw Trump een privaat e-mailadres voor ze aan de overheid begon te werken. Wanneer ze begon, kreeg ze een officieel e-mailadres. Tijdens de overgang naar de overheid, maar voor ze begeleiding kreeg van het Witte Huis zoals haar voorgangers, gebruikte mevrouw Trump soms haar persoonlijke account, bijna altijd voor logistieke zaken en afspraken met haar familie.”



De parallel met “Crooked Clinton” is daarnaast vergezocht, volgens de woordvoerder. Ivanka Trump gebruikte immers nooit een persoonlijke server in haar huis of kantoor en verspreidde via het persoonlijke e-mailadres nooit vertrouwelijke informatie.