Ivanka Trump bekritiseerd om intieme foto met zoontje terwijl haar vader vluchtelingenkinderen van hun ouders scheidt IB

28 mei 2018

01u00

Bron: The Guardian, Twitter, Instagram 0 Ivanka Trump kreeg het zwaar te verduren nadat ze zondagochtend een foto postte waarop ze haar tweejarige zoontje knuffelt. Tegenstanders van haar vader linkten het beeld onmiddellijk aan diens strenge immigratiebeleid, waarbij jonge kinderen aan de grens worden gescheiden van hun ouders.

De timing van Ivanka's foto is op z’n minst ongelukkig te noemen, aangezien haar vader, president Trump sinds deze maand officieel een ‘zero tolerance-beleid’ voert wat illegale immigratie betreft. Voorheen werden families die ervan verdacht werden op een illegale manier de grens over gestoken te zijn, bij elkaar gehouden tot hun zaak was afgehandeld. Inmiddels is dat niet meer het geval en worden jonge kinderen – soms zelfs van één jaar – aan de grens op brute manier gescheiden van de volwassenen die beweren hun ouders te zijn.

“Is het niet het beste van het beste om met je kleintje te kunnen knuffelen, terwijl je precies weet waar hij is: veilig in je armen? Dat is het beste. HET BESTE. Of niet, Ivanka? Hè?”, scheef de Amerikaanse komiek Patton Oswalt onder de foto.

"Wat een geluk dat je dat met je kinderen kan doen. Intussen zijn er 1500 kinderen die hun ouders missen als gevolg van de orders van je pappie. Het feit dat jij en andere zogenaamde 'leiders' hebben toegekeken en niets gedaan, spreekt boekdelen", schreef iemand anders.

Ook Brian Klaas, fellow aan de London School of Economics en een voormalige campagnestrateeg van de Democraten, uitte kritiek: “Dit is zo ongelofelijk toondoof, gezien de groeiende publieke woede over het scheiden van ouders en hun kinderen die met kracht uit hun armen worden gerukt aan de grens – een barbaars beleid waar Ivanka Trump medeplichtig aan is door het te steunen.”

Verontwaardigde moeders

Maar ook 'gewone moeders' riepen de 'eerste dochter' op iets te doen. "Je bent een moeder van drie kinderen", schreef een bezorgde moeder. “Ik ook. Stel je voor dat iemand in een ICE-uniform je kwetsbare baby meeneemt en je hem of haar nooit meer terugziet. Dit is wat er gebeurt, door het beleid van je vader. DOE IETS!”, schreef ze emotioneel. "Een echte moeder zou medelijden hebben met de kinderen die lijden onder het beleid van je vader", schreef een andere moeder. "Ik wou dat je de moed had om ons te zeggen wat je echt denkt over de #MissingChildren. Geen enkele moeder kan er vanuit gaan dat wat ze doen OK is, of wel?", schreef een derde.

Scheidingen aan de grens al maandenlang bezig

Volgens Laura St. John van het Florence Project, een non-profitorganisatie in Arizona die legale hulp aanbiedt aan migrantenfamilies, worden kinderen en ouders al maandenlang aan de grens van elkaar gescheiden. In april concludeerde een rapport van de New York Times dat “sinds oktober al meer dan 700 kinderen gescheiden werden van de mensen die beweren hun ouders te zijn. Meer dan honderd kinderen waren jonger dan vier jaar."

Volgens de krant heeft de regering inmiddels ook het contact verloren met meer dan 1.500 migrantenkinderen die bij Amerikaanse 'sponsoren' geplaatst werden nadat ze alleen de grens overstaken.

Volgens een woordvoerder van het departement van Homeland Security, dat over immigratie gaat, worden de opgepakte volwassenen "onmiddellijk doorgestuurd naar het federale hof onder het gezag van de Amerikaanse Marshals-dienst, en worden hun kinderen overgedragen aan de hervestigingsdienst van het bureau voor vluchtelingen.”

Trump schuift schuld af op Democraten

Trump geeft de Democraten overigens de schuld van het scheidingsbeleid. “Zet de Democraten onder druk om de vreselijk wet die kinderen en hun ouders van elkaar scheidt, af te schaffen wanneer ze de VS binnenkomen”, twitterde de president zaterdag. Waarom de president de Democraten verantwoordelijkheid houdt voor een beleid dat zijn eigen regering invoerde, is onduidelijk.