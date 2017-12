Ivana stuurde nog foto met vrouw van schatrijk swingerskoppel. Paar uur later was ze dood Karen Van Eyken

15u02

Bron: Telegraaf, AD 0 Facebook Het 19-jarige Vlaams-Nederlandse model Ivana Esther Robert Smit stierf vorige week donderdag na een val van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur. De 18-jarige Ivana kwam vorige week op mysterieuze wijze om het leven in Maleisië. Haar familie gaat uit van een misdrijf. Het Belgisch-Nederlandse model stuurde nog een foto naar haar vriend. Een paar uur later was ze dood.

De ouders van het plots overleden model zijn halsoverkop teruggekeerd uit Maleisië zonder het lichaam van hun dochter. Dat is te wijten aan "bepaalde gebeurtenissen" waar ze nu nog niet kunnen of willen op ingaan. Pas wanneer het lichaam van Ivana uit Maleisië weg is, willen ze hier meer over kwijt.

De familie Smit uitte forse kritiek op het ‘flutonderzoek’ en de Maleisische autoriteiten. Mogelijk ligt die kritiek mede aan de basis van hun vertrek.

De ouders voelen zich compleet ontredderd. "Ze was nog een jong kind. Achttien jaar. Ik wil mijn dochter niet vrijspreken, maar ze had dit avontuur niet met de dood hoeven bekopen", vertelde vader Marcel Smith bij thuiskomst aan de Telegraaf.

Ivana bracht haar laatste uren door in de flat van de Amerikaanse zakenman en miljonair Alexander Amado Johnson en zijn Kazachse vrouw. Ze was samen met hen op stap geweest.

Het koppel stond volgens de familie van Ivana bekend als ‘swingers’ en ze hadden vaker seks met jonge vrouwen. Voor haar dood had het model nog een vrolijke selfie naar haar vriend Lukas Kramer gestuurd. Ze vertelde hem dat ze een leuke avond had gehad. Op het beeld is Ivana te zien samen met miljonairsvrouw Luna.

rv Selfie van Ivana met miljonairsvrouw Luna

Uit onderzoek blijkt dat de tiener rond 10 uur van het balkon moet zijn gevallen. Maar pas om 15 uur werd haar naakte lichaam ontdekt op een balkon veertien verdiepingen lager. "Wat is er in die periode gebeurd? Er zijn te veel tegenstrijdigheden", meent de familie Smith.

Tijdens een autopsie werden in haar lichaam sporen van alcohol en drugs aangetroffen.