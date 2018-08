Ivana's laatste avond: seks, drugs en verkeerde vrienden Ton Voermans

11 augustus 2018

08u10

Bron: AD 0 Hoe kwam de 18-jarige Ivana Smit aan haar einde? Was haar val van de 20e verdieping een ongeluk? Een speciale rechtbank in Kuala Lumpur probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. Een reconstructie aan de hand van getuigen, interviews en camerabeelden van een avond vol drugs, seks, en verkeerde vrienden.

Woensdag 7 december 2017, 20.00 uur. Het is heet, zoals altijd in de stad zonder seizoenen. Ivana en haar vriendje Lukas Kramer zitten in hun appartement te eten. Ze kennen elkaar een maand. Lukas prijst zich gelukkig met zijn knappe, altijd vrolijke vriendin met de stralende lach. Ivana zit in een flow. Alles lukt. Twee dagen geleden liep ze nog een modeshow voor Triumph, uitgedost als een Victoria’s Secret Angel. Ze is nog maar 40 dagen in Kuala Lumpur en haar agenda is volgeboekt. Iedereen wil de 1.80 lange knappe Nederlandse tiener met Indisch, Chinees en Hollands bloed in de aderen op de catwalk. Ivana heeft gekookt, spicey noodles. Maar echt gezellig is het niet. Ivana wil gaan stappen, Lukas niet, want hij moet er morgen vroeg uit.



21:00 uur. Lukas gaat naar de sportschool. ,,Ik ben voor 1 uur thuis,’’ belooft Ivana hem. De volgende dag heeft ze immers weer een modeshow. Ze pakt haar hoge zwarte rijglaarzen een bijpassend rokje en een ivoorwit topje met blote schouders. De 18-jarige is dressed to kill.

