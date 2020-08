ITV: “Recordaantal migranten stak Kanaal over” ISA

07 augustus 2020

10u33

Bron: Belga 1 Donderdag hebben in totaal 235 migranten met boten het Kanaal naar Groot-Brittannië overgestoken, zo heeft ITV News vrijdag bericht. Het gaat om een dagrecord.

De grenspolitie intercepteerde niet minder dan zeventien boten waarvan één 26 mensen vervoerde.

In juli alleen al zijn meer dan 1.100 migranten aangekomen in Groot-Brittannië. Dat is bijna evenveel als het cijfer voor mei en juni samen.

Het vorige dagrecord dateert van vorige week, met 202 aankomsten.

De Franse autoriteiten hebben in hun eigen wateren minstens 23 mensen gered die per kajak probeerden het Kanaal over te steken.