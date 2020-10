Italië zit weer aan besmettingsgraad eind maart Redactie

10 oktober 2020

11u20

Bron: ANP 0 Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Italië is gisteren toegenomen met 5.372, blijkt uit officiële cijfers. Dat is de hoogste dagelijkse toename sinds eind maart en komt ook steeds dichter in de buurt van het hoogste aantal nieuwe infecties - 6.557 - dat werd gerapporteerd op 21 maart.

Sinds het begin van de COVID-19-uitbraak telt het land 343.770 geregistreerde besmettingen. In de afgelopen 24 uur werden ook 28 doden geregistreerd. Het aantal doden door toedoen van het virus komt daarmee op 36.111.

Tot vorige week leek Italië het beter te doen dan de meeste andere Europese landen. De dagelijkse besmettingsaantallen bleven tot 1 oktober onder de 2.000. Woensdag zag de regering zich echter genoodzaakt een nieuwe reeks maatregelen in te voeren om de verspreiding van het virus in te dammen. Zo werd onder meer een mondmaskerplicht ingevoerd en werd de nationale noodtoestand verlengd tot 31 januari. Maar een nationale lockdown zit niet meer in de pijplijn, zei de onderminister van Volksgezondheid Sandra Zampa.

Het Italiaanse gezondheidssysteem staat in ieder geval niet onder zo'n grote druk als tijdens de piek van de epidemie in maart. Vrijdag lagen 387 COVID-19-patiënten op intensieve zorgen, terwijl dat er meer dan 4.000 waren eind maart en begin april.