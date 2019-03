Italië zal deal met China over Nieuwe Zijderoute sluiten KVE

09 maart 2019

12u50

Bron: Belga 3 Italië staat op het punt om een niet-bindende overeenkomst met China te sluiten in het kader van de Nieuwe Zijderoute, een project dat de Chinese handelsroutes naar Europa moet uitbreiden aan de hand van grote infrastructuurprojecten. Dat heeft de Italiaanse eerste minister Giuseppe Conte bevestigd.

Daarmee zou Italië het eerste land van de G7 zijn dat het initiatief onderschrijft. De VS, Japan en andere Europese lidstaten zien de Nieuwe Zijderoute als een manier waarop China zijn invloed op de rest van de wereld kan versterken.

"Ik denk dat, zelfs met veel noodzakelijke voorzichtigheid (...), dit een opportuniteit kan zijn, een kans voor ons land", zei Conte op een bijeenkomst over buitenlands beleid gisteren in Genua. "We werken eraan om een memorandum van overeenstemming te tekenen. Uiteraard is dit een raamovereenkomst, het betekent niet dat we van de ene dag op de andere gebonden zijn aan iets."

Door met China in zee te gaan, kunnen Italië en de rest van Europa de mogelijkheid hebben om te lobbyen over de Europese regels over financiële transparantie, wettelijke standaarden en milieunormen, aldus de Italiaanse premier nog.

De ondertekening van de overeenkomst zou later deze maand plaatsvinden, wanneer de Chinese president Xi Jinping een bezoek brengt aan Italië, liet Conte nog weten. Hij zei dat hij ook heeft aangeboden om eind april een bijeenkomst over de Nieuwe Zijderoute in China bij te wonen.