Italië woedend omdat Franse douaniers Italiaans migrantencentrum "binnenvallen" Jolien Meremans

31 maart 2018

15u51

Bron: Reuters 0 Italië is woedend omdat gewapende Franse douanebeambten vrijdagavond een hulpcentrum voor migranten, net over de grens met Italië, zouden zijn binnengevallen. Ze zouden er één van de migranten gedwongen hebben een urinetest te ondergaan. Volgens Frankrijk was de actie perfect legaal, maar de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken riep gisteren de Franse ambassadeur op het matje. De Franse minister van Begroting zal naar Italië afreizen voor overleg.

Het was de ngo Rainbow4Africa die aan de alarmbel trok. Volgens de organisatie drongen vijf leden van de spoorwegbrigade van de Franse douane een hulpkliniek voor migranten in Bardonecchia, ten westen van Turijn, binnen. Ze zouden daarbij dokters en bemiddelaars hebben geïntimeerd. "Dit bemoeilijkt het werk van ngo's in Italiaanse instellingen", klaagt Rainbouw4Africa.

Maar volgens de Fransen hadden ze toestemming om het centrum binnen te gaan, in het kader van een binationaal akkoord. De Franse douane volgde een Nigeriaanse passagier op de HST Parijs-Milaan, omdat men vermoedde dat de vrouw drugs bij zich had. De Nigeriaanse werd daarom gevraagd om een urinetest te ondergaan.

De burgemeester van Bardonecchia reageerde "geschokt" op het nieuws. Volgens hem hadden de Fransen het recht niet om het centrum binnen te gaan. Ook nationale politici reageerden verontwaardigd, waarna de Italiaanse regering de Franse ambassadeur op het matje riep.

De burgemeester van het Italiaanse Bardonecchia reageerde "geschokt" op het nieuws. Volgens hem hadden de Fransen het recht niet om het centrum binnen te gaan.

"Lokaal ter beschikking gesteld"

In Italië arriveerden de afgelopen jaren honderdduizenden migranten, vooral uit Noord-Afrika, en de Fransen doen er volgens lokale media alles aan om te vermijden dat die mensen hun land binnenkomen.

De Franse regering heeft intussen officieel uitleg verschaft aan Rome. In een communiqué luidt het dat de Nigeriaanse vrouw akkoord was gegaan met een urinetest, waarop de agenten haar opwachtten bij een lokaal naast het station van Bardonecchia. "Dat lokaal werd aan de Franse douane ter beschikking gesteld in het kader van binationale akkoorden uit 1990 (...) Maar sinds enkele maanden wordt het lokaal ook ter beschikking gesteld van een hulporganisatie voor migranten." De urinetest bleek uiteindelijk negatief.

Minister naar Italië om uitleg

Gérald Darmanin, de Frans minister van Begroting, zal één van de volgende dagen naar Rome afreizen om uitleg te verschaffen. Darmanin is van plan om de kwestie persoonlijk uit te leggen. Maar hij ontkende excuses te zullen aanbieden. "Frankrijk heeft niets illegaal gedaan", zei de minister van Begroting.

Het parket van Turijn is een onderzoek gestart. Er zal worden onderzocht of de Franse douaniers zich hebben schuldig gemaakt aan machtsmisbruik, geweld of woonstschennis.

Matteo Salvini, partijvoorzitter van Lega Nord, pleit er intussen voor om Franse diplomaten "net als de Russen" uit te wijzen. "We hebben geen lessen te krijgen van Macron en Merkel. Onze grenzen controleren we zelf", zei hij op Twitter.

Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo da soli! https://t.co/XDdSa0EW7o Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link