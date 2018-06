Italië wil vrijhandelsakkoord CETA met Canada niet ratificeren kv

14 juni 2018

16u38

Bron: Belga 0 Italië is niet zinnens om het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA) te ratificeren. De nieuwe regering vindt dat het akkoord onvoldoende garanties biedt voor de bescherming van Italiaanse streekproducten, zo heeft minister van Landbouw Gian Marco Centinaio meegedeeld.

"We zullen het vrijhandelsakkoord met Canada niet ratificeren want het beschermt slechts een klein deel van onze beschermde geografische aanduidingen en onze gecontroleerde oorsprongsbenamingen", zo legde Centinaio uit in de krant La Stampa. "We vragen het parlement om dit verdrag niet te ratificeren, en ook andere die gelijkaardig zijn aan CETA. Dat is voorzien in het regeringscontract."

In Italië is sinds kort een regering van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega aan de macht. Die stelt zich op de Europese scène meteen bijzonder assertief op. Centinaio, een lid van de Lega, beklemtoont wel dat niet enkel zijn partij grote twijfels heeft bij het akkoord. "Er bestaan bij vele Europese ambtgenoten twijfels", stelt de minister.

CETA zorgt in Europa al jaren voor discussie. In de herfst van 2016 blokkeerde de Waalse regering een tijdje de ondertekening van het vrijhandelsverdrag met Canada. Uiteindelijk is het grootste deel van de bepalingen van CETA vorig najaar voorlopig in werking getreden. Het veelbesproken regime voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten is nog niet van kracht. Pas wanneer alle lidstaten het verdrag geratificeerd hebben, treedt het definitief in werking.