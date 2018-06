Italië wil NAVO-bijdragen richten op Middellandse Zeegebied KVE

11 juni 2018

14u07

Bron: Belga 0 Italië wil zijn NAVO-bijdragen richten op het Middellandse Zeegebied. Dat zei de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte vandaag in Rome na een ontmoeting met de secretaris-generaal van het bondgenootschap, Jens Stoltenberg. Conte hintte op een mogelijke inperking van het aantal Italiaanse troepen in Afghanistan.



Conte leidt de nieuwe Italiaanse populistische regering, waarvan de partijen in het verleden al de militaire campagnes van de NAVO in vraag hebben gespeld en voor een meer vriendschappelijke aanpak van Rusland hebben gepleit.

De premier zei dat Italië een steeds grotere sleutelrol op vlak van veiligheid en stabiliteit moet hebben op de "zogenaamde zuidflank van de alliantie". "Italië heeft verzocht, ook aan de NAVO, om meer op dit gebied gericht te worden", aldus Conte.



Wat betreft de "delicate en complexe" kwestie van de relaties tussen de NAVO en Rusland, zijn Conte en Stoltenberg het eens de tweeledige aanpak te handhaven. Ze willen dus inzetten op zowel dialoog met Moskou, als op afschrikking. "Het is erg moeilijk, zoniet onmogelijk" om vele internationale crises op te lossen zonder Rusland, aldus de Italiaanse premier.



Italië heeft volgens het ministerie van Defensie in Rome ongeveer 6.000 soldaten ingezet in het buitenland, van wie ongeveer 900 in de NAVO-missie in Afghanistan.

"Wat we doen, is in het belang van de burgers van Italië", aldus Stoltenberg. "Dit omvat onze missie in Afghanistan." De NAVO-baas verwacht dat een nieuwe NAVO-hub in Napels in het zuiden van Italië, voor de NAVO-top op 11 en 12 juli in Brussel "volledig operationeel" zal worden verklaard.