Italië wil geen illegale migranten meer op zijn grondgebied KVDS

17 augustus 2020

20u48

Bron: Belga 0 Er is geen plaats meer voor illegale migranten in Italië. Dat heeft de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio maandag in Tunis gezegd na een gesprek met de Tunesische president Kais Saied.

Het hoofd van de Italiaanse diplomatie was maandag op werkbezoek in Tunis, samen met minister van Binnenlandse Zaken Luciana Lamorgese, Europees Commissaris voor Uitbreiding Oliver Varhelyi en Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson.

Na een ontmoeting met de Tunesische president gaf Di Maio aan dat zijn land "klaar is om Tunesië alle nodige hulp te bieden" om illegale immigratie te bestrijden. Maar "er is geen sprake van om degenen die illegaal aankomen in Italië daar te laten verblijven", voegde hij eraan toe volgens een persbericht van het voorzitterschap van de Republiek Tunesië.





De onderhandelingen tussen Italië en Tunesië zullen worden voortgezet "om formules voor bilaterale samenwerking te vinden", voegde de Italiaanse minister eraan toe.

President Saied herhaalde dat "veiligheidsoplossingen alleen het niet mogelijk maken om ongeorganiseerde immigratie te bestrijden".

De aankomst van migranten in Italië is de afgelopen 12 maanden met bijna 150 procent toegenomen, waarvan de meerderheid uit Tunesië kwam. Dat zei minister Lamorgese zaterdag al. Van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2020 arriveerden 21.618 migranten aan de Italiaanse kust, een stijging van 149 procent vergeleken met de 8.691 aankomsten het voorgaande jaar, volgens gegevens van Lamorgese.

