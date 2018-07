Italië wil alarmsysteem verplichten om te voorkomen dat bestuurders hun kind vergeten in de wagen kg

16 juli 2018

20u26

Bron: Il Messaggero, The Times 0 De Italiaanse minister van Transport Danilo Toninelli wil bestuurders verplichten om alarmsystemen te installeren op kinderzitjes in de auto. Het alarm zou de bestuurder moeten waarschuwen als die de auto verlaat terwijl er nog een kind zit vastgegespt in het zitje. De maatregel moet voorkomen dat er meer kinderen sterven doordat ze in een hete auto worden achtergelaten.

Een wetsvoorstel om zo’n systeem te verplichten, wordt binnenkort voorgesteld voor de Italiaanse ministerraad, zo zegt Toninelli. “Een kleine aanpassing aan artikel 172 van de wegcode kan fundamenteel zijn om de levens van onze kinderen te redden, om te voorkomen dat een triviale afleiding een tragedie wordt die een vader, een moeder, een familie voor altijd zal tekenen”, schrijft de minister in een statement op Facebook. Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, kan de wet in voege treden tegen de herfst.

Het alarmsysteem zou kunnen werken op basis van “bestaande technologieën”, zoals een sensor in het zitje dat in verbinding staat met de autosleutel of de smartphone van de bestuurder. Zo’n systeem zou niet meer dan honderd euro mogen kosten. Volgens het voorstel zullen de bestuurders die kost bovendien kunnen aftrekken van de belastingen, aldus de minister.



Het ministerie lanceert binnenkort ook een sensibiliseringscampagne om bestuurders bewust te maken van het probleem.