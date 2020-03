Exclusief voor abonnees

Italië weet zich geen raad met de doden

Jarl van der Ploeg

19 maart 2020

08u25

Bron: Volkskrant.nl

Bergamo is een spookstad, waar continu de doodsklokken luiden. Nabestaanden mogen ook na de dood van hun familielid niet in de buurt van het lichaam komen. Wie sterft aan corona, is zelfs na de dood eenzaam in Noord-Italië. “Deze epidemie vermoordt je twee keer.”