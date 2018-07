Italië weert schip met 450 migranten aan boord KVDS

13 juli 2018

22u28

Bron: Belga 0 Italië weigert een schip met ongeveer 450 migranten aan boord te laten aanmeren. Het schip is eerst in Maltese wateren geweest en daarom is Malta verantwoordelijk, zo stelde minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini op Twitter. "Malta, smokkelaars en wereldverbeteraars in heel Italië en de rest van de wereld moeten weten dat dit schip geen Italiaanse haven kan en mag binnenvaren", klonk het.

Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare.

Malta betwist de stelling van Salvini. Toen de Maltese reddingsdiensten op de hoogte werden gebracht, bevond het schip zich volgens een regeringswoordvoerder in de hoofdstad Valletta op 53 zeemijlen van het Italiaanse eiland Lampedusa en op 110 zeemijlen van Malta. Het land is dan ook niet verantwoordelijk, zo voegde hij toe.

Het is vooralsnog hoogst onduidelijk om welke boot het gaat en wie er de leiding over heeft. Volgens Italiaanse media vaart het schip momenteel in de richting van Lampedusa.





Italië heeft onder het bewind van Salvini de reddingsschepen van ngo's de toegang tot Italiaanse havens ontzegd. Volgens Salvini spelen ze in de kaart van mensensmokkelaars, door migranten te redden van gammele boten en naar Italië te brengen.