Italië verstrengt opnieuw coronamaatregelen jv

13 oktober 2020

09u05

Bron: DPA 2 De Italiaanse regering heeft de coronamaatregelen weer verstrengd. Privébijeenkomsten - binnen of buiten - worden beperkt en restaurants en bars krijgen een vervroegd sluitingsuur. Dat werd bepaald in een decreet, meldt het Italiaanse persbureau Ansa. De nieuwe regels gelden in eerste instantie voor 30 dagen.

Volgens het decreet, ondertekend door premier Giuseppe Conte, zijn feestjes in bars en clubs voortaan niet meer toegelaten. Op bruiloften mogen ook nog maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Daarnaast worden ook diners en andere privébijeenkomsten verboden met meer dan 6 personen die niet tot het huishouden behoren.

Restaurants en cafés zullen bovendien om middernacht moeten sluiten. Om te voorkomen dat er veel mensen 's avonds voor bars komen te staan mogen restaurant- en cafégangers vanaf 21 uur niet meer staand eten of drinken. Schoolreisjes worden eveneens verboden en amateur-contactsporten zoals voetbal worden beperkt.

Maandag nog werden in Italië 4.619 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. De afgelopen dagen liep het aantal nieuwe dagelijkse coronagevallen zelfs op tot meer dan 5.000. Er vielen maandag ook nog eens 39 sterfgevallen in Italië te betreuren. Om de verspreiding van het virus in te dijken had het land onlangs al de mondmaskerplicht uitgebreid.